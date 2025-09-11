Η πόλη της Νέας Υόρκης τιμά σήμερα την θλιβερή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001: Πριν από 24 χρόνια ο πλανήτης πάγωσε από την πρωτοφανή επίθεση της Αλ Κάιντα στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όταν δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω στους Δίδυμους Πύργους, σύμβολο της μητρόπολης του κόσμου.

Στο Ground Zero («σημείο μηδέν»), εκεί όπου υψώνονταν μέχρι εκείνη την ημέρα οι δίδυμοι πύργοι του World Trade Center, συγγενείς των περίπου 3.000 θυμάτων της τραγωδίας θα συμμετάσχουν στη μακρά τελετή της ανάγνωσης των ονομάτων των νεκρών, προσκλητηρίου που γίνεται πλέον σε κάθε επέτειο.

Το σούρουπο, δυο δυνατοί προβολείς θα φωτίσουν τον ουρανό, συμβολίζοντας τους δίδυμους πύργους, και θα παραμείνουν αναμμένοι ως το ξημέρωμα.

Η 9/11 παραμένει η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ανθρώπινη ιστορία και το πιο θανατηφόρο περιστατικό για τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, με 340 και 72 νεκρούς, αντίστοιχα.

Καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα γίνουν δωρεάν συναυλίες σε διάφορους δημόσιους χώρους της μεγαλούπολης και τελετές σε εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού σώματος - 39 πυροσβέστες χάνουν ως ακόμη και σήμερα τη ζωή τους κάθε χρόνο, εξαιτίας παθήσεων που απέκτησαν εξαιτίας της τραγωδίας.

Απών ο Τραμπ από τις εκδηλώσεις μνήμης – Θα πάει στο γήπεδο

Όπως Έχει γίνει γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στις επίσημες τελετές. Ωστόσο, θα είναι παρών το βράδυ στη Νέα Υόρκη, σε αγώνα μπέιζμπολ στο γήπεδο των Γιάνκις.

Στο Ground Zero θα πάει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς.

Πέρσι ωστόσο, όταν ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, ο Τραμπ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του Βανς, παρευρέθηκαν και οι δύο σε τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στο «Σημείο Μηδέν», μαζί με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν (κεντρική φωτό).

Δεν είναι σπίσης ακόμη σαφές αν οι διάφοροι υποψήφιοι για το αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης θα διασταυρωθούν στις τελετές μνήμης, αν θα υπάρξει ανακωχή στην ολοένα πιο πικρή εκστρατεία που διεξάγουν.

Πιο πρόσφατο χτύπημα κάτω από τη ζώνη: κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώθηκε κοντά στον τόπο των επιθέσεων, ο δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας, που πλέον διεκδικεί τον θώκο ως ανεξάρτητος, συνέδεσε τον βασικό του αντίπαλο Ζοχράν Μαμντάνι, που έχει εξασφαλίσει το χρίσμα της παράταξης, με διάσημο streamer της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Χασάν Πικέρ, που είχε εκστομίσει το 2019 τη φράση «οι ΗΠΑ άξιζαν την 11η Σεπτεμβρίου».

