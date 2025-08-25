«Τι συμβαίνει στη Νότια Κορέα;» Τεταμένο κλίμα πριν τη συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο της χώρας στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τη Νότια Κορέα για την πολιτική αστάθεια, προμηνύοντας μια πιθανώς τεταμένη επίσκεψη του προέδρου της χώρας στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητηθεί η συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Μοιάζει με εκκαθάριση ή επανάσταση. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και να κάνουμε δουλειές εκεί», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο Truth Social, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον ηγέτη της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ.

Η σύνοδος κορυφής στην Ουάσινγκτον πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας της τελευταίας στιγμής μεταξύ των δύο χωρών, η οποία περιορίζει τους δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα στο 15%, επιτρέποντας στη Σεούλ να αποφύγει δασμό της τάξης του 25% που ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους όρους της συμφωνίας.

Πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, ο Λι άφησε να εννοηθεί ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ ενδέχεται να είναι τεταμένη, προειδοποιώντας ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τη συμφωνία για τους δασμούς που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο υπερβολικά ευνοϊκή για τη Σεούλ.

«Κάποιοι στην Ουάσιγκτον πιστεύουν ότι η συμφωνία ωφελεί υπερβολικά την Κορέα και διάφορα υπουργεία ζητούν την τροποποίησή της», δήλωσε ο Λι στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος. «Δεν μπορούμε απλά να δεχτούμε μονομερείς προσπάθειες να επαναδιαπραγματευτούμε κάτι που έχουν ήδη εγκρίνει και οι δύο πρόεδροι».

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται επίσης να περιλαμβάνει δύσκολα ζητήματα, όπως η επίτευξη συμφωνίας για την αμυντική συνεργασία, την οποία η Σεούλ αρχικά προσπάθησε να εντάξει στη συμφωνία για τους δασμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι επίσης πρόθυμοι να πιέσουν τη Νότια Κορέα να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της επένδυσης ύψους 350 δισ. δολαρίων που δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας.

