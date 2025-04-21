Ο Τραμπ θα συναντήσει στελέχη των Walmart, Target και άλλων επιχειρήσεων εν μέσω ανησυχίας για τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με στελέχη μεγάλων αλυσίδων λιανικής στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τις επιπτώσεις των σαρωτικών δασμών στις επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Στη συνάντηση της Δευτέρας συμμετέχουν εκπρόσωποι των Walmart, Home Depot, Lowe's Cos. και Target, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου. Η συζήτηση γίνεται εν μέσω μιας παύσης 90 ημερών στους δασμούς του Τραμπ σε εμπορικούς εταίρους εκτός από την Κίνα.

Η Home Depot ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις διοικήσεις «και από τις δύο πλευρές» και ότι θα συνεχίσει να συναντάται με τους ηγέτες σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Η Target δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο. Η Lowe's δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Walmart αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι δασμοί έχουν αναστατώσει τους καταναλωτές που ανησυχούν για τις υψηλότερες τιμές, δημιουργώντας ανησυχία για τις εταιρείες που προμηθεύονται αγαθά από το εξωτερικό, ιδίως από την Κίνα. Ορισμένες εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις των δασμών τους επόμενους μήνες.

Εκτός από τους διεθνείς αξιωματούχους που επιδιώκουν χαμηλότερους δασμούς, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για τις τιμές με τους ηγέτες των επιχειρήσεων.

«Θα μιλήσουμε επίσης με εταιρείες. Ξέρετε, πρέπει να υπάρξει κάποια ευελιξία. Κανείς δεν πρέπει να είναι τόσο άκαμπτος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στις 13 Απριλίου.

Οι Αμερικανοί σπεύδουν να αγοράσουν είδη όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά είδη και συσκευές πριν τεθούν σε πλήρη ισχύ οι δασμοί του Τραμπ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία. Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,4% τον Μάρτιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο μεγαλύτερο άλμα των τελευταίων δύο και πλέον ετών, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Εμπορίου. Οι αγορές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 5,3%, καθώς οι αγοραστές προσπάθησαν να αποφύγουν τους δασμούς 25% στα οχήματα που τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Απριλίου.

Τα στοιχεία του Μαρτίου κατέγραψαν τις δαπάνες πριν ο Τραμπ ανακοινώσει, και στη συνέχεια παγώσει τους υψηλούς δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο, και πριν αυξήσει τους δασμούς σε πολλά κινεζικά προϊόντα στο 145%. Όμως η έκθεση προσφέρει πληροφορίες για τη νοοτροπία των καταναλωτών σε μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας για τις μελλοντικές τιμές.

Πηγή: skai.gr

