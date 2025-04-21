Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο πριν από 15 ημέρες.

Την Παρασκευή η Χαμάς απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ισραήλ ενώ το Σάββατο Ιράν και ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν νέο γύρο συνομιλιών στη Ρώμη, που θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στο Ομάν.

Σήμερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλές» τις συνομιλίες με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

