Για επιβράδυνση της οικονομίας προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ αν δεν υπάρξει άμεση μείωση των επιτοκίων από τον πρόεδρο της FED, Τζερόμ Πάουελ, σε νέα του ανάρτηση στα Truth Social.

Άμεση μείωση των επιτοκίων ζητείται από πολλούς, τονίζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και συμπληρώνει: «Με το Ενεργειακό Κόστος να έχει μειωθεί, τις τιμές των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένης της καταστροφικής πολιτικής των αυγών του Μπάιντεν!) να είναι σημαντικά χαμηλότερες και τα περισσότερα άλλα «πράγματα» να πέφτουν, ουσιαστικά δεν υπάρχει πληθωρισμός. Με αυτά τα κόστη να έχουν τόσο ωραία πτωτική τάση, ακριβώς αυτό που προέβλεψα ότι θα έκαναν, δεν μπορεί να υπάρξει σχεδόν πληθωρισμός, αλλά μπορεί να υπάρξει επιβράδυνση της οικονομίας εκτός εάν ο κ. ''αργοπορημένος'', ένας τεράστιος loser, μειώσει τα επιτόκια ΤΩΡΑ. Η Ευρώπη τα έχει ήδη «μειώσει» επτά φορές. Ο Πάουελ ήταν πάντα «αργοκίνητος», εκτός από την περίοδο των εκλογών, όταν μείωσε τα επιτόκια για να βοηθήσει τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν, και αργότερα την Κάμαλα, να εκλεγεί. Πώς εκεί λειτούργησε γρήγορα;»

Πηγή: skai.gr

