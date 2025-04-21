Ο κινητήρας ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες.

Το Airbus A330 επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ατλάντα όταν ο κινητήρας του έπιασε φωτιά, στις 11,15, τοπική ώρα. Η FAA θα ερευνήσει το συμβάν.

Delta Air Lines flight DL1213 evacuated at Orlando Airport after engine emitted flames from the no.2 engine during startup. pic.twitter.com/W0gxWiaf6u — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 21, 2025

Ορισμένα πρόσφατα, παρόμοια περιστατικά σε αεροδρόμια των ΗΠΑ έχουν εγείρει ανησυχίες για την αεροπορική ασφάλεια.

Η εταιρεία Delta ανέφερε ότι στην πτήση 1213 επέβαιναν 282 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Το πλήρωμα "ακολούθησε τις διαδικασίες εκκένωσης" όταν παρατήρησε φλόγες στο σύστημα εξάτμησης του ενός από τους δύο κινητήρες, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

