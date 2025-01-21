Πέθανε ο κιθαρίστας των Whitesnake, Τζον Σάικς

Θλίψη στον χώρο της παγκόσμιας ροκ σκηνής έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του κιθαρίστα των Whitesnake, Τζον Σάικς, σε ηλικία 65 ετών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο.

Rest In Peace John Sykes 🙏🏻🎸 pic.twitter.com/XbLhcfFDjg January 20, 2025

Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε πως ο Τζον Σάικς έφυγε από τη ζωή μετά από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Θα τον θυμόμαστε ως έναν εξαιρετικά ταλαντούχο μουσικό, αλλά και ως έναν ευγενικό, στοχαστικό και χαρισματικό άνθρωπο που φώτιζε κάθε χώρο όπου βρισκόταν».

«Στις τελευταίες του στιγμές, εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές του, που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, ελπίζουμε ότι οι αναμνήσεις από τη ζωή και το έργο του θα κρατήσουν ζωντανή την παρουσία του στις καρδιές όλων μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Εκτός από τους Whitesnake, ο Σάικς είχε παίξει επίσης με τους Tygers of Pan Tang, Thin Lizzy, Blue Murder και άλλα ροκ συγκροτήματα και στο Χ οι φαν της ροκ μουσικής τον αποχαιρετούν ανεβάζοντας αποσπάσματα από τα σόλο του.

RIP John Sykes, amazing guitarist form Whitesnake, Tygers of Pan Tang, Thin Lizzy, Blue Murder, solo & more. That list of bands alone is an amazing endorsement! He was 65.



Here he is with Thin Lizzy, after his stint with Tygers, back in 1983 at the Regal Theatre, UK



RIP, legend pic.twitter.com/qIHaWFm4LY — Punt Road (@punt_rd) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.