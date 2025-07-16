Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα Τετάρτη ότι σκοπεύει να στείλει μία μόνο επιστολή ενημερώνοντας περισσότερες από 150 χώρες για τους δασμούς που θα αντιμετωπίσουν.

«Όλα θα είναι τα ίδια για όλες σε αυτήν την ομάδα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους σήμερα Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα, στον Λευκό Οίκο. «Δεν είναι μεγάλες χώρες και δεν κάνουν και τόσες πολλές δουλειές. Όχι σαν αυτές με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία».

Αυτή τη στιγμή, όλες οι χώρες πληρώνουν έναν επιπλέον βασικό δασμό 10% που όρισε ο Τραμπ τον Απρίλιο. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο νέος αυτός βασικός δασμός θα μπορούσε να ανέβει στο 15 έως 20%, αλλά δεν ανέφερε δασμολογικό συντελεστή την Τετάρτη.

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει περίπου δύο δωδεκάδες επιστολές ενημερώνοντας μεμονωμένους εμπορικούς εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα για τον δασμολογικό συντελεστή που θα αντιμετωπίσουν από την 1η Αυγούστου.

Αυτό έχει πυροδοτήσει ένα έντονο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων, στο οποίο οι χώρες που βρίσκονται στο στόχαστρο προσπαθούν να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ να τους προσφέρει μια πιο ευνοϊκή συμφωνία.

Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με το εάν οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου, λόγω των πιθανών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να έχουν στην οικονομία και τελικά στα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ.

Οι χώρες που αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 3% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ το 2024 και οι οποίες δεν έχουν ακόμη λάβει επιστολή περιλαμβάνουν την Ταϊβάν, την Ελβετία και την Ινδία.

Ο Τραμπ έστειλε ανάμεικτα μηνύματα την Τετάρτη σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας με την Ινδία, λέγοντας αρχικά: «Έχουμε μια άλλη [συμφωνία] που έρχεται, ίσως με την Ινδία. Δεν ξέρω. Βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση». Λίγο αργότερα, ωστόσο, είπε: «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ινδία, όπου θα ανοίξουν οι πόρτες τους».

Ο αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με την Ιαπωνία, έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο που έχει απειλήσει με δασμούς 25%, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν πιστεύει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. «Νομίζω ότι πιθανότατα θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας με την Ιαπωνία», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.