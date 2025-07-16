Η ουκρανική πτέρυγα μιας διεθνώς απαγορευμένης ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης με ύποπτες διασυνδέσεις με τη Ρωσία ισχυρίζεται ότι εμπλέκεται στη δολοφονία ενός αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών στο Κίεβο, σημειώνει ο Guardian.

Η «Βάση», όπως ονομάζεται, δήλωσε ότι η δολοφονία του Ιβάν Βορόνιτς ήταν «μόνο η αρχή».

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ένας μασκοφόρος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον συνταγματάρχη της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) Ιβάν Βορόνιτς, καθώς περπατούσε σε ένα πάρκινγκ του Κιέβου μέρα μεσημέρι. Συγκλονιστικά πλάνα από τη δολοφονία κυκλοφόρησαν στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Εδώ και μήνες, η «Βάση», που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ και διαθέτει ένα δίκτυο πυρήνων σε όλο τον κόσμο, προσφέρει χρήματα σε υποστηρικτές ή πρόθυμους συμμετέχοντες για στοχευμένες δολοφονίες και επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, συμπίπτοντας με τους ισχυρισμούς ότι ο Αμερικανός ιδρυτής της, Ρινάλντο Νάζαρο, ήταν κατάσκοπος του Κρεμλίνου. Οι ουκρανικές αρχές έχουν επίσης προειδοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες για παρόμοιες επιχειρήσεις των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που πληρώνουν κρυφά ανυποψίαστους πολίτες για τη διενέργεια σαμποτάζ στο εσωτερικό της χώρας τους.

«Δεν είναι το τέλος, αλλά μόνο η αρχή»

«Ο πυροβολισμός του συνταγματάρχη της SBU δεν είναι το τέλος, αλλά μόνο η αρχή», ανέφερε δήλωση που αναρτήθηκε σε ένα κανάλι στο Telegram, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τον υποτιθέμενο ουκρανικό πυρήνα της «Βάσης». «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να επικρατήσει η δικαιοσύνη», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στην ίδια ανάρτηση, μεταφρασμένη από τα ουκρανικά, σημειώνεται ότι τα μέλη της ομάδας είναι «υπερήφανα για τους συνεργάτες μας» που πραγματοποίησαν τη δολοφονία και δήλωσαν ότι δεν τους ενδιαφέρει αν οι αρνητές τους θεωρούν «τρομοκράτες και εξτρεμιστές». Σε άλλο μήνυμα προς τους συνδρομητές, ο λογαριασμός απειλεί επίσης άλλα δημόσια πρόσωπα της Ουκρανίας και υπόσχεται: «Το κυνήγι συνεχίζεται!»

Πηγές στον τομέα της αντιτρομοκρατίας εξέτασαν τις αναρτήσεις και δήλωσαν ότι φαίνονται αξιόπιστες και αντιπροσωπεύουν μια κλιμάκωση από τη «Βάση», η οποία τώρα είτε επικροτεί δολοφονίες εντός της Ουκρανίας, είτε τις αναθέτει ενεργά, είτε και τα δύο.

Την Κυριακή, η SBU ανακοίνωσε ότι σκότωσε τους δύο υπόπτους που, όπως λέει, είχαν λάβει οδηγίες και είχαν εφοδιαστεί με ένα πιστόλι για να δολοφονήσουν τον Voronych για λογαριασμό των χειριστών των «ρωσικών ειδικών υπηρεσιών». Άλλα μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία ανέφεραν ότι οι δολοφόνοι ήταν ξένοι υπήκοοι που συνδέονταν με εγκληματικές ομάδες και υποστηρίζονταν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η Βάση

Τον Απρίλιο, η «Βάση» άρχισε να διεξάγει αυτό που περιέγραφε ως εξέγερση για την εγκαθίδρυση ενός εθνοκράτους αποκλειστικά λευκών στην περιφέρεια Ζακαρπάτια της δυτικής Ουκρανίας. Μέχρι στιγμής, στους λογαριασμούς της στο Telegram έχουν αναρτηθεί βίντεο με εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον οχημάτων που φαίνεται να είναι αστυνομικά και στρατιωτικά.

Ο Nazzaro, ο οποίος έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, αρνήθηκε να σχολιάσει για τον ουκρανικό πυρήνα της «Βάσης» και τη δολοφονία, όταν ο Guardian επικοινώνησε με τον λογαριασμό του στο Telegram.

«Δεν έχω καμία προσωπική ανάμειξη σε αυτό το περιστατικό και δεν γνωρίζω ποιος είναι υπεύθυνος», πρόσθεσε.

Προηγουμένως, είχε υποστηρίξει δημοσίως στο Telegram, τις επιχειρήσεις της ομάδας στην Ουκρανία και δήλωσε ότι επιβλέπονται από μέλη εντός της χώρας που δεν ελέγχει ο ίδιος.

«Η 'Βάση' είναι εξαιρετικά ενεργή στην Ουκρανία από τον Μάρτιο και έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο υποδομές και κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Στίβεν Ράι, αναλυτής στο Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου (ISD), ο οποίος παρακολουθεί στενά τις διαδικτυακές δραστηριότητες της «Βάσης». «Έχουν επανειλημμένα απειλήσει με διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς και δολοφονίας αξιωματούχων της ουκρανικής κυβέρνησης».

Ο Rai συνέχισε: «Παρόλο που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν η 'Βάση' ήταν πραγματικά υπεύθυνη για την πρόσφατη δολοφονία ενός αξιωματούχου της SBU, η ενέργεια αυτή συνάδει σε μεγάλο βαθμό με όσα απειλούν να κάνουν εδώ και μήνες και δείχνει τη σοβαρότητα της απειλής που αποτελούν».

Το 2018, η «Βάση» έγινε το αντικείμενο έρευνας του FBI που οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις και ανάγκασε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να τη χαρακτηρίσουν ως τρομοκρατική οργάνωση. Πρόσφατα, η «Βάση» διπλασίασε τις προσπάθειες στρατολόγησης στην Ευρώπη και, με αρκετούς νέους εθνικούς πυρήνες σε όλη την ήπειρο - έχει αναγεννήσει τις τάξεις της εντός των ΗΠΑ και αναπτύσσεται στο εξωτερικό - ακριβώς την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να αποσύρει πόρους του FBI από τις εγχώριες έρευνες για την τρομοκρατία.

Ο Nazzaro, ο οποίος ζει τη ζωή ενός αποστάτη Αμερικανού στην Αγία Πετρούπολη με τη Ρωσίδα σύζυγο και την οικογένειά του, αρνείται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε σχέση με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει σε τηλεοπτικό κανάλι που ελέγχεται από το Κρεμλίνο ότι «δεν είχε ποτέ καμία επαφή με ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας».

Αλλά το δημόσιο ιστορικό του Nazzaro δείχνει το αντίθετο: Τα διαδικτυακά αποτυπώματα της Βάσης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ρωσικές ψηφιακές υποδομές, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στρατολόγησης να χρησιμοποιεί διεύθυνση Mail.ru - την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκει σε σύμμαχο του Πούτιν. Ο Nazzaro δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί δημοσίως στις ΗΠΑ, αλλά αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας του FBI και κάποτε χαρακτηρίστηκε «θέμα» του υπουργείου Δικαιοσύνης από αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.



