Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα να εγκρίνει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας την Τετάρτη, καθώς η Σλοβακία συνέχισε να ζητά παραχωρήσεις σχετικά με τις προμήθειες φυσικού αερίου, ανέφεραν τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Reuters.

Η Σλοβακία άσκησε βέτο στην έγκριση των κυρώσεων κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τους διπλωμάτες που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Δύο από αυτούς ανέφεραν ότι και η Μάλτα εξέφρασε αντιρρήσεις.

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας έχει δηλώσει ότι δεν θα εγκρίνει το πακέτο κυρώσεων πριν λάβει περισσότερες εγγυήσεις πως δεν θα ζημιωθεί από το ξεχωριστό σχέδιο της ΕΕ για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027.

Το σχέδιο σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο χρειάζεται έγκριση από ενισχυμένη πλειοψηφία των κρατών-μελών, κάτι που σημαίνει ότι η Σλοβακία δεν μπορεί να το μπλοκάρει μόνη της. Ωστόσο, οι κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία.

«Θεωρούμε την πρόταση αυτή (για τη σταδιακή απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια) ως κύρωση, και ως εκ τούτου τη συνδέουμε φυσικά με την πρόταση για το... πακέτο κυρώσεων», έγραψε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από το γραφείο του.

«Κατά συνέπεια, αναμένουμε ότι η ψηφοφορία για το 18ο πακέτο μπορεί να διεξαχθεί μόνο αφού επιλυθεί ουσιαστικό μέρος των κινδύνων… στον τομέα των προμηθειών φυσικού αερίου από το 2028 και μετά».

Το εν λόγω πακέτο κυρώσεων θα είναι το 18ο κατά της Ρωσίας, στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, προσπάθησε την Τρίτη να πείσει τη Σλοβακία με επιστολή με την οποία τη διαβεβαίωνε ότι θα εργαστεί για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της.

Ο Φίτσο, στην απάντησή του, δήλωσε πως οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν ώστε να διευκρινιστούν οι δεσμεύσεις που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή.

Η Σλοβακία συνεχίζει να εισάγει ρωσική ενέργεια και συχνά διατυπώνει φιλορωσικές θέσεις σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.

Υποστηρίζει ότι η διακοπή από το ρωσικό φυσικό αέριο θα μπορούσε να προκαλέσει ελλείψεις, αύξηση τιμών και τελών διέλευσης, καθώς και να οδηγήσει σε αξιώσεις αποζημίωσης από τον ρωσικό προμηθευτή Gazprom.

Ο Φίτσο δήλωσε την Τρίτη ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η εξαίρεση της Σλοβακίας από τη σταδιακή απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, ώστε να μπορέσει να τηρήσει το συμβόλαιό της που ισχύει έως το 2034.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.