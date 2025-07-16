Γερμανία: «Έφοδος» της εφορίας σε influencers

Η προώθηση προϊόντων και η επίδειξη ενός πολυτελούς τρόπου ζωής συνιστούν πλέον καθημερινό φαινόμενο στα social media, με πολλούς influencers να αποκομίζουν σημαντικά χρηματικά οφέλη. Ωστόσο, πληθαίνουν οι περιπτώσεις όπου υψηλά αμειβόμενοι influencers αποφεύγουν να δηλώσουν τα έσοδά τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών και στη Γερμανία.

Στο στόχαστρο της εφορίας οι πρωταγωνιστές των social media

Η φορολογική υπηρεσία της Γερμανίας έχει εντείνει τους ελέγχους της, εστιάζοντας αποκλειστικά στους νέους "αστέρες" του διαδικτύου. Ενδεικτικό είναι ότι στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιοχή της χώρας, οι αρχές εκτιμούν πως τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για influencers στο πλαίσιο της Τοπικής Αρχής για την Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος (LBF), η οποία από το 2025 θα συντονίζει πανγερμανικά 1.200 ελεγκτές με αποστολή την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, σκοπός της ομάδας είναι *"να εντοπιστούν οι επαγγελματίες influencers που δεν ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς τέτοιες ενέργειες συνιστούν ποινικό αδίκημα"*.

Τα "μεγάλα ψάρια" στο μικροσκόπιο

Η επικεφαλής της υπηρεσίας, Στέφανι Τιν, διευκρινίζει ότι το βάρος των ελέγχων πέφτει στους influencers με μεγάλα έσοδα και όχι σε όσους προωθούν περιστασιακά λίγα προϊόντα. Όπως τονίζει, *"στο επίκεντρο βρίσκονται αυτοί που κερδίζουν μηνιαίως δεκάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς καν να έχουν ΑΦΜ. Και αυτό δεν οφείλεται σε άγνοια αλλά σε ηθελημένη φοροδιαφυγή"*.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Μάρκους Όπτεντρενκ, επισημαίνει από την πλευρά του πως *"όταν κάποιος έχει πολύ υψηλά έσοδα, είναι συχνό φαινόμενο η μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή. Γι' αυτό είναι ζήτημα δικαιοσύνης οι αρμόδιες αρχές να ερευνούν κάθε περίπτωση"*.

Προκλήσεις και διεθνείς τάσεις

Η προσπάθεια εντοπισμού των παραβατών δεν είναι απλή υπόθεση. Όπως παρατηρεί η Στέφανι Τιν, πολλοί influencers στερούνται σταθερής έδρας εργασίας και σε περίπτωση που αυξάνονται τα έσοδά τους, συχνά επιλέγουν να μεταναστεύσουν σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι για να αποφύγουν τους ελέγχους. Παράλληλα, οι ερευνητές δυσκολεύονται να τεκμηριώσουν τις παραβάσεις αφού τα επίμαχα "storys" στα social media εξαφανίζονται μόλις σε 24 ώρες από τη δημοσίευσή τους.

Ωστόσο, χάρη σε αναβαθμισμένες ερευνητικές μεθόδους, τα στελέχη της υπηρεσίας καταφέρνουν να ιχνηλατούν διαφημιστικές δραστηριότητες και συναλλαγές, συλλέγοντας το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό. Η μεθοδολογία της LBF έχει ήδη αναγνωριστεί ως πρότυπο και για άλλες χώρες, ενώ έχουν ξεκινήσει ποινικές διώξεις για πάνω από 200 ύποπτους cases στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

