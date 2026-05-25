Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απαίτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλες μουσουλμανικές χώρες να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν «πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ».

«Ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν άμεσα τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, αν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν τιμή μας να αποτελέσει και αυτό μέρος αυτής της απαράμιλλης παγκόσμιας συμμαχίας», ανέφερε ο Τραμπ σε εκτενή ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας, καθώς αυτό δείχνει κακή πρόθεση», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε το θέμα σε συνομιλίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Μπαχρέιν. Υποστήριξε ότι, μετά από «όλη τη δουλειά» που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, η ένταξη στις Συμφωνίες του Αβραάμ, το πλαίσιο εξομάλυνσης σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες όπως τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Παράλληλα, αν και σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν καλά», επανέλαβε τις απειλές για επιστροφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων αν δεν υπάρξει συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.