Νίκησαν οι «μεγάλοι» στις κυπριακές βουλευτικές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επιβεβαίωσαν τον δικομματισμό, διατηρώντας την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

Παρά τις προβλέψεις για αλλαγές, η νέα Βουλή παραμένει με έξι κόμματα, αλλά με σαφείς ανακατατάξεις, καθώς νέα κόμματα αντικατέστησαν τρία παλαιότερα.

Το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ σημείωσε άνοδο, υπογραμμίζοντας σημαντικές πολιτικές μετατοπίσεις στο κοινοβούλιο.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ οι νικητές των εκλογών, με το ΕΛΑΜ να καταγράφει άνοδο και νέα κόμματα να εισέρχονται στη Βουλή. Mία πρώτη αποτίμηση από τον Λουκιανό Λυρίτσα.Aνταπόκριση από την Λευκωσία



Την αντοχή του δικομματισμού και την ανανέωση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων προς τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα του τόπου ανέδειξαν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις, η νέα Βουλή παραμένει εξακομματική, αλλά με σαφείς ανακατατάξεις, που προκύπτουν με την είσοδο νέων κομμάτων σε αντικατάσταση τριών παλαιότερων.

Πηγή: Deutsche Welle

Νικητές οι «μεγάλοι» και η ακροδεξιάΚερδισμένοι των βουλευτικών εκλογών είναι αναμφίβολα τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, τα οποία, παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους εντός του Κοινοβουλίου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λαμβάνοντας ποσοστό 27,1%, διατηρεί τις 17 του έδρες, ενώ το κόμμα της Αριστεράς, το ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας ποσοστό 23,9%, αύξησε το ποσοστό του και κατέλαβε 15 έδρες στη νέα Βουλή.Κερδισμένο θεωρείται και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο κατατάχθηκε τρίτο κόμμα, καταγράφοντας παράλληλα άνοδο τεσσάρων μονάδων από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ έλαβε ποσοστό 10,9%, ποσοστό που του επιτρέπει να διπλασιάσει τους βουλευτές του από τέσσερις σε οκτώ.Κερδισμένο μπορεί να θεωρείται και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο, παρά την απώλεια μίας έδρας, έλαβε ποσοστό 10%, παραμένοντας ρυθμιστικός παράγοντας για διεργασίες εντός και της νέας Βουλής.Μέσα οι νέοι, έξω οι παλιοίΗ μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκύπτει από την είσοδο νέων κομμάτων στη Βουλή. Πρόκειται για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του YouTuber και ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το οποίο έλαβε ποσοστό 5,4% και τέσσερις έδρες. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ίδιος ο Παναγιώτου, ο οποίος όμως αποποιήθηκε την έδρα του για να παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο.Είσοδο στη Βουλή, με τέσσερις βουλευτές και ποσοστό 5,8%, κατάφερε και το κίνημα ΑΛΜΑ του πρώην Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.Η είσοδος των νέων κομμάτων στη Βουλή επέφερε το αναμενόμενο πλήγμα στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, δηλαδή στα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το σοσιαλιστικό κόμμα ΕΔΕΚ και το κεντρώο κόμμα ΔΗΠΑ δεν έλαβαν τα ποσοστά που απαιτούνται για είσοδο στη Βουλή, γεγονός που θα αναγκάσει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε αναζήτηση νέων συμμαχιών εντός Κοινοβουλίου.Εκτός Βουλής για πρώτη φορά στην ιστορία του έμεινε και το Κίνημα Οικολόγων, ενώ ούτε το Volt κατάφερε να εκλέξει βουλευτές, παρά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων.

