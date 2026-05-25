Ο Παπάς Λέων κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο πρώτο μεγάλο κείμενό του που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προειδοποίησε ότι τα συστήματα αυτά διασπείρουν παραπληροφόρηση, δίνουν προτεραιότητα στις συγκρούσεις και κινδυνεύουν να οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα μονοπάτι ατελείωτου πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Λέων, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει υιοθετήσει πιο δυναμικό τόνο και έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την κριτική που άσκησε για τον πόλεμο στο Ιράν, απηύθυνε μια σειρά από εκκλήσεις προς τους παγκόσμιους ηγέτες στο μακροσκελές αυτό κείμενο, το οποίο είναι γνωστό ως (παπική) εγκύκλιος.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας ζήτησε η ιδιοκτησία των δεδομένων της AI να μην αφεθεί αποκλειστικά σε ιδιωτικά χέρια, κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να κρατήσουν τα παιδιά ασφαλή από την τεχνολογία, ενώ προέτρεψε να πέσουν οι τόνοι στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών AI.

«Αυτό που χρειάζεται είναι μια πιο ενεργή πολιτική ανάμειξη, ικανή να επιβραδύνει τα πράγματα τη στιγμή που τα πάντα επιταχύνονται», αναφέρει ο Λέων στο κείμενο που τιτλοφορείται «Magnifica Humanitas» (Μεγαλειώδης Ανθρωπότητα).

Ο πάπας ζήτησε «ισχυρά νομικά πλαίσια, ανεξάρτητη εποπτεία, ενημερωμένους χρήστες και ένα πολιτικό σύστημα που δεν αποποιείται τις ευθύνες του».

Οι εγκύκλιοι αποτελούν μια από τις υψηλότερες μορφές διδασκαλίας ενός ποντίφικα προς τα 1,4 δισεκατομμύρια μέλη της Εκκλησίας.

Το πολυαναμενόμενο κείμενο της Δευτέρας, το οποίο εκτείνεται σε σχεδόν 43.000 λέξεις, προετοιμαζόταν σχεδόν από την εκλογή του Λέοντα στην παπική έδρα, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν.

Απορρίπτει τη θεωρία του «δίκαιου πολέμου»

Το έγγραφο, το οποίο είχε ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, καταδίκασε επίσης τον αριθμό των πολέμων που συγκλονίζουν τον κόσμο, εξέφρασε θλίψη για την αποδυνάμωση των πολυμερών οργανισμών και προειδοποίησε ότι τα κέρδη της εξοπλιστικής βιομηχανίας αποτελούν κινητήριο δύναμη πίσω από τις συγκρούσεις.

«Τα τελευταία 60 χρόνια σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις βαναυσότητας, που συχνά έπληξαν άμαχους πληθυσμούς σε μαζική κλίμακα», ανέφερε ο Λέων στο αγγλόφωνο κείμενο.

«Η ανθρωπότητα διολισθαίνει σε μια βίαιη κουλτούρα ισχύος, όπου η ειρήνη δεν εμφανίζεται πλέον ως μια ευθύνη που πρέπει να αναληφθεί, αλλά ως ένα εύθραυστο διάλειμμα μεταξύ συγκρούσεων», σημείωσε.

Ο Λέων προέβη επίσης σε μία από τις πιο ξεκάθαρες δηλώσεις που έχουν γίνει ποτέ από πάπα, απορρίπτοντας τη θεωρία του «δίκαιου πολέμου» - ένα δόγμα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία τουλάχιστον από τον πέμπτο αιώνα για να αξιολογεί τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

Το δόγμα αυτό, το οποίο γενικά υποστηρίζει ότι οι πόλεμοι πρέπει να διεξάγονται μόνο για την άμυνα έναντι επιθετικότητας, έχει επιστρατευτεί και από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι Καθολικός, για να υπερασπιστούν τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η θεωρία του "δίκαιου πολέμου", η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ συχνά για να δικαιολογήσει κάθε είδους πόλεμο, είναι πλέον ξεπερασμένη», έγραψε ο Λέων.

«Η χρήση βίας, βίας και όπλων αντανακλά μια φτώχεια στις σχέσεις, η οποία έχει πάντα καταστροφικές συνέπειες για τους άμαχους πληθυσμούς».

Ο Λέων εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι οι ηγέτες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πολέμους για να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών από εγχώρια ζητήματα.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ορισμένοι ηγέτες να θεωρήσουν την ένοπλη σύγκρουση ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εγχώρια προβλήματα και ως ένα κυνικό εργαλείο για τη διαχείριση των δυσκολιών», δήλωσε.

Ζητά συγγνώμη για τον ρόλο της εκκλησίας στη δουλεία

Ο πάπας τόνισε ότι οποιαδήποτε χρήση της AI σε πολεμικές επιχειρήσεις «πρέπει να υπόκειται στους πιο αυστηρούς ηθικούς περιορισμούς» και χαρακτήρισε «μη επιτρεπτό» το να ανατίθενται σε συστήματα AI αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και τον θάνατο.

Ο Λέων, ο 14ος πάπας που επιλέγει αυτό το όνομα, επικαλέστηκε αιώνες προηγούμενων παπικών διδασκαλιών για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης προτού αναφερθεί στην ηθική των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον προκάτοχό του Λέοντα ΙΓ', ο οποίος δημοσίευσε μια περίφημη εγκύκλιο το 1891, ζητώντας καλύτερες αμοιβές και συνθήκες για τους εργάτες κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ο Λέων ΙΔ' καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «νέες μορφές δουλείας» που υφίστανται οι άνθρωποι που συντηρούν τα συστήματα AI, καθώς και οι εργάτες σε εργοστάσια που παράγουν τις τεχνολογικές συσκευές, όπως υπολογιστές και smartphone, στις οποίες χρησιμοποιείται η AI.

«Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, παιδιά και έφηβοι εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, εξορύσσοντας τα υλικά από τα οποία εξάγονται σπάνιες γαίες», έγραψε ο πάπας.

«Τα σώματα αυτών των ανθρώπων σημαδεύονται, τραυματίζονται και εξαντλούνται, ώστε η ροή των υπολογιστικών δεδομένων να συνεχίζεται αδιάκοπα», είπε. «Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί βαθιά πρόκληση για την ηθική συνείδηση της εποχής μας».

Ο πάπας αναγνώρισε επίσης ότι η Καθολική Εκκλησία δεν καταδίκασε σθεναρά το διατλαντικό δουλεμπόριο παρά μόνο τον 19ο αιώνα, και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη.

«Αυτό αποτελεί μια πληγή στη χριστιανική μνήμη», έγραψε. «Γι' αυτό, στο όνομα της Εκκλησίας, ζητώ ειλικρινά συγχώρεση».

Προτρέπει τον κόσμο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της AI

Ο Λέων, ο οποίος ανέφερε στην εισαγωγή της επιστολής ότι ήθελε να απευθυνθεί στους Καθολικούς και σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης, δήλωσε ότι η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει «κρίσιμα ερωτήματα» σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της AI και τη γενικότερη κατεύθυνση της παγκόσμιας ηγεσίας.

Επικαλούμενος τη βιβλική ιστορία του Πύργου της Βαβέλ - όπου μια ανθρώπινη φυλή παρασύρεται από την αλαζονεία της να δημιουργήσει έναν πύργο αρκετά ψηλό για να φτάσει στον Ουρανό, εξοργίζοντας τον Θεό - ο πάπας είπε ότι η ιστορία αυτή δείχνει τον κίνδυνο κάθε εγχειρήματος που «φιλοδοξεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την ευλογία του Θεού».

«Με καρδιά ποιμένα και πατέρα, ζητώ από όλους να εγκαταλείψουν την κατασκευή ενός ακόμη Πύργου της Βαβέλ και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την οικοδόμηση του κοινού καλού», δήλωσε ο πάπας.

Ο Λέων προέτρεψε τον κόσμο να μην παραιτηθεί από την προσπάθεια αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων των συστημάτων AI.

«Μπορεί να εμφανιστεί ένας ανεπαίσθητος πειρασμός, δηλαδή η σκέψη ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και εμείς πολύ μικροί, και ότι οι επιλογές μας, επομένως, δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά», έγραψε.

«Σίγουρα, δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη να φέρουν την αλλαγή», είπε ο Λέων. «Ωστόσο, κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Όλοι έχουμε τους δικούς μας τομείς δράσης».

Πηγή: skai.gr

