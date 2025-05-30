Ο Τραμπ «συμβουλεύει» τον Μακρόν μετά το «χαστούκι» της Μπριζίτ

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν «είναι καλά» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το επεισόδιο που έπιασαν οι κάμερες κατά την άφιξη του Γάλλου προέδρου στο Βιετνάμ, την περασμένη Κυριακή.

Στο βίντεο αυτό διακρίνονται μόνο τα χέρια της συζύγου του Μακρόν, η οποία τον χτυπάει στο πρόσωπο και εκείνος υποχωρεί έκπληκτος.

Ο Μακρόν προσπάθησε να υποβαθμίσει το επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι ήταν μια στιγμή «χαλάρωσης» με τη σύζυγό του. «Είναι μια χαρά» είπε ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει μιλήσει μαζί του.

Όταν ρωτήθηκε αν θα του έδινε κάποια συμβουλή, ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε: «Πρέπει να βεβαιώνεται ότι είναι κλειστή η πόρτα» και αμέσως πρόσθεσε: «Του μίλησα, είναι μια χαρά, και οι δύο είναι μια χαρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.