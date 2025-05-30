Ετιέν-Εμίλ Μπολιέ: Πέθανε ο εφευρέτης του χαπιού άμβλωσης

Ο καθηγητής Ετιέν-Εμίλ Μπολιέ, εφευρέτης του χαπιού άμβλωσης, ο οποίος πάντα στη ζωή του υπερασπιζόταν την πρόοδο που γίνεται εφικτή χάρη στην επιστήμη, πέθανε σήμερα σε ηλικία 98 ετών, είπε η σύζυγός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τόσο ως γιατρός όσο και ως ερευνητής, ο Μπολιέ ήταν παγκοσμίως γνωστός για τον επιστημονικό, ιατρικό και κοινωνικό αντίκτυπο του έργου του σχετικά με τον ρόλο των στεροειδών ορμονών.

«Η έρευνά του καθοδηγήθηκε από τη δέσμευσή του στην πρόοδο που κατέστη δυνατή χάρη στην επιστήμη, τη δέσμευσή του στην ελευθερία των γυναικών και την επιθυμία του να επιτρέψει σε όλους να ζήσουν καλύτερα και περισσότερο», τόνισε η σύζυγός του, Σιμόν Αραρί Μπολιέ.

«Ο Ετιέν-Εμίλ Μπολιέ καθοδηγούνταν σε όλη του τη ζωή από μία επιταγή: αυτή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», απάντησε η υπουργός αρμόδια κατά των διακρίσεων και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, Ορόρ Μπερζέ, με ανάρτηση στο X.

Γεννημένος στις 12 Δεκεμβρίου 1926 στο Στρασβούργο, ο Ετιέν Μπλουμ πήρε το όνομα Εμίλ Μπολιέ όταν εντάχθηκε στην Αντίσταση σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Διδάκτωρ Ιατρικής (1955) και Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών (1963), ενδοκρινολόγος, ίδρυσε την Ερευνητική Μονάδα 33 στο INSERM το 1963 με αντικείμενο έρευνας τις ορμόνες. Διηύθυνε τη μονάδα μέχρι το 1997 και παρέμεινε σε αυτήν μέχρι το τέλος.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για την ανάπτυξη του RU 486 το 1982. Αυτό το χάπι άμβλωσης, γνωστό και ως χάπι της επόμενης ημέρας, έφερε επανάσταση στη ζωή εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα επιλογής εθελοντικής διακοπής της εγκυμοσύνης με φάρμακα.

Ο Μπολιέ δέχθηκε έντονη κριτική, ακόμη και απειλές από πολέμιους του δικαιώματος των γυναικών να ελέγχουν την τεκνοποίησή τους.

Πριν από δύο χρόνια, εξέφρασε τη λύπη του για την απαγόρευση του χαπιού σε μια πολιτεία των ΗΠΑ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο τον συνάντησε στο εργαστήριό του, κάνοντας λόγο για μια «οπισθοδρόμηση στην ελευθερία των γυναικών». Μια «οπισθοδρόμηση» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έδειχνε «φανατισμό και άγνοια».

Η έρευνά του για την DHEA, την ορμόνη της οποίας την έκκριση και τη δράση κατά της γήρανσης είχε ανακαλύψει, τον οδήγησε επίσης να ασχοληθεί με τα νευροστεροειδή (στεροειδή του νευρικού συστήματος).

Ανέπτυξε επίσης μια θεραπεία για την κατάθλιψη, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική δοκιμή σε πολλά πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Στο γραφείο του στο Inserm (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kremlin-Bicêtre, στο οποίο συνέχιζε να πηγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα, και όπου ήταν στοιβαγμένες φωτογραφίες, διπλώματα, ντοσιέ που περιείχαν «έργο μιας ζωής» και γλυπτά που του είχε δώσει η φίλη του Νίκι ντε Σεν Φαλ, εξέφραζε μέχρι τέλους την επιθυμία του να «είναι χρήσιμος». Το 2008, ίδρυσε το Ινστιτούτο Baulieu για την κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Η έρευνά του στόχευε την πρωτεΐνη Tau μαζί με μια άλλη πρωτεΐνη, την FKBP52, την οποία είχε ανακαλύψει και η οποία υπάρχει φυσικά στον οργανισμό.

«Δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να βρίσκουμε θεραπείες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτός ο μεγάλος οραματιστής. «Είναι ωραίο να βρίσκεις κάτι όταν βρίσκεσαι σε αυτόν τον κλάδο εργασίας» είχε δηλώσει, απαριθμώντας τα πάθη του: «γυναίκες, υγεία του εγκεφάλου, μακροζωία».

Είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις στη Γαλλία όπως με τον Μεγαλόσταυρο της Λεγεώνας της Τιμής. Στις ΗΠΑ, τιμήθηκε με το Βραβείο Lasker, την υψηλότερη επιστημονική διάκριση της Αμερικής.

Ηταν παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με την Σιμόν Αραρί Μπολιέ, αφού είχε μείνει χήρος από τη Γιολάντ Κομπανιόν. Ο Ετιέν-Εμίλ Μπολιέ άφησε πίσω του τρία παιδιά, οκτώ εγγόνια και εννέα δισέγγονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

