Τραμπ: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς για κατάπαυση πυρός

Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι «πολύ κοντά» και θα μπορούσε να ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι περιμένουν μια επίσημη απάντηση από τη Χαμάς για την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, είπε επίσης ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ είναι κοντά και σε μια συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Υπάρχει μια ευκαιρία για συμφωνία με το Ιράν» και είναι «πιθανό» να επιτευχθεί «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», σχολίασε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

