Περισσότεροι από 250.000 Παλαιστίνιοι εκκενώθηκαν από την Τζαμπάλια στην περιοχή που χιλιάδες άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο, δήλωσαν πηγές ασφαλείας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκτός από τις ανακοινώσεις που προτρέπουν τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν γρήγορα στις περιοχές ανθρωπιστικών καταφυγίων, οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποιούν επίσης πυρά από αέρος και εδάφους.

Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε στο X ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους «με πλήρη ισχύ, χτυπώντας και διαλύοντας οχυρά της Χαμάς, εκκενώνοντας παράλληλα τον τοπικό πληθυσμό από κάθε περιοχή μάχης και επιτιθέμενοι στην περιοχή από αέρος, ξηράς και θάλασσας σε πρωτοφανή κλίμακα για να μεγιστοποιήσουν την προστασία των στρατιωτών μας καθώς οι δυνάμεις ελιγμών εισέρχονται σε κάθε περιοχή και καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης».

«Οι δολοφόνοι της Χαμάς θα πρέπει τώρα να επιλέξουν: Να αποδεχτούν τους όρους της «Συμφωνίας Γουίτκοφ» για την απελευθέρωση των ομήρων ή να εξοντωθούν», κατέληξε ο Κατζ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν διατάξει εκκενώσεις από μια σειρά περιοχών το βράδυ της Πέμπτης.

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν την ανατρεπτική τους δράση στην περιοχή και ως εκ τούτου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα επεκτείνουν την επιθετική τους δραστηριότητα στις περιοχές όπου υπάρχουν για να καταστρέψουν τις δυνατότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε χθες ο Συνταγματάρχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων,Avichay Adraee.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι και το τελευταίο νοσοκομείο που παρείχε υπηρεσίες υγείας στη Βόρεια Γάζα τέθηκε εκτός λειτουργίας, μετά την άμεση εκκένωσή του από τον ισραηλινό στρατό, όπως δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου στο BBC.

«Νιώθουμε πραγματικά άσχημα για αυτή την αναγκαστική εκκένωση» μετά από «δύο εβδομάδες πολιορκίας», λέγοντας ότι τώρα «δεν υπάρχει καμία υγειονομική μονάδα που να λειτουργεί στο βορρά. Είμαστε πραγματικά λυπημένοι που εκκενώσαμε το νοσοκομείο, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής μας απείλησαν ότι αν δεν το κάναμε, θα έμπαιναν και θα σκότωναν όποιον βρίσκεται μέσα», δήλωσε ο Δρ Μοχάμεντ Σάλχα σε φωνητικό του μήνυμα στο BBC.

