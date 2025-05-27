Τη Δευτέρα η σκηνή όπου η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν ρίχνει «χαστούκι» στον Γάλλο πρόεδρο τη στιγμή που το ζευγάρι ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο στο Βιετνάμ έκανε το γύρο του κόσμου. Στη συνέχεια, οι δυο τους κατέβηκαν τις σκάλες του αεροσκάφους με την Μπριζίτ να μην δίνει ούτε το χέρι της στον Εμανουέλ Μακρόν.

Η χθεσινή εικόνα όμως του ζευγαριού δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε σήμερα στην Ινδονησία, το ζευγάρι άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες χαμογελαστό με την Μπριζίτ να πιάνει αγκαζέ τον Μακρόν δείχνοντας προς τα έξω πως όλα είναι καλά μεταξύ τους.

Η 72χρονη Μακρόν, φορούσε ένα κρεμ κοστούμι καθώς στεκόταν δίπλα στον 47χρονο σύζυγό της.

Ήδη όμως από χθες το βράδυ, κατά την αναχώρησή του από το Βιετνάμ, το ζευγάρι έδειξε μια διαφορετική εικόνα καθώς επιβιβαζόταν στο προεδρικό αεροπλάνο. Οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο προεδρικό αεροσκάφος πιασμένοι χέρι χέρι ενώ πριν μπουν μέσα το ζευγάρι ήταν όλο χαμόγελα θέλοντας να διαψεύσουν τα κακώς κείμενα που ήθελαν την Μπριζίτ να του λέει μερικά...«γαλλικά».

