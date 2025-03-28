Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτός στη σύναψη συμφωνιών με χώρες όσον αφορά το θέμα των δασμών, αλλά όπως είπε αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών στις 2 Απριλίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ είπε επίσης ότι σύντομα θα ανακοινώσει δασμούς που θα έχουν στόχο τη φαρμακευτική βιομηχανία.



Πηγή: skai.gr

