Ιράν: Απάντησε στην επιστολή Τραμπ μέσω του Ομαν

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απάντησε στην επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Ομάν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε στο πρακτορείο IRNA ότι η επίσημη απάντηση του Ιράν στην επιστολή του προέδρου των ΗΠΑ έχει σταλεί μέσω του σουλτανάτου.



Ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε: «Αυτή η επίσημη απάντηση περιλαμβάνει μια επιστολή στην οποία οι απόψεις μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και την επιστολή του κ. Τραμπ εξηγούνται πλήρως στην άλλη πλευρά».



Ο Αραγτσί διεμήνυσε ότι «η πολιτική μας παραμένει να αποφεύγουμε τις άμεσες διαπραγματεύσεις υπό συνθήκες μέγιστης πίεσης και στρατιωτικών απειλών, αλλά οι έμμεσες διαπραγματεύσεις, όπως υπήρχαν στο παρελθόν, μπορούν να συνεχιστούν». Έμμεσες διαπραγματεύσεις έγιναν τόσο από την κυβέρνηση του κ. Ροχανί όσο και από την κυβέρνηση του Σαχίντ Ραΐσι».



Η επιστολή που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ νωρίτερα τον Μάρτιο περιλαμβάνει δίμηνη προθεσμία για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει σήμερα Τετάρτη ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Δεν είναι σαφές αν το δίμηνο άρχισε από τη στιγμή που παραδόθηκε η επιστολή ή από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

