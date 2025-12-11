Ο Τραμπ παρουσίασε επίσημα τη χρυσή βίζα έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε και επίσημα τη χρυσή βίζα για τους πλούσιους αλλοδαπούς, που μπορούν να την αποκτήσουν έναντι ενός εκατ. δολαρίων.

Η βίζα θα δώσει στους αγοραστές «άμεση πρόσβαση σε υπηκοότητα για όλα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν ελεγχθεί. Είναι τόσο συναρπαστικό! Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μπορούν επιτέλους να διατηρήσουν το ανεκτίμητο ταλέντο τους», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Η Trump Gold Card, που έχει την εικόνα του ίδιου του Τραμπ, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα φέτος και είναι μια βίζα που θα χορηγείται σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι θα προσφέρουν «ουσιαστικό όφελος» στη χώρα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τελών για τις βίζες εργασίας και της απέλασης των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Το πρόγραμμα Gold Card υπόσχεται την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας σε «χρόνο ρεκόρ» και απαιτεί την καταβολή τέλους 1 εκατ. δολαρίων, το οποίο αποτελεί «απόδειξη ότι το άτομο θα ωφελήσει σημαντικά τις ΗΠΑ», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν τη χρυσή βίζα για τους υπαλλήλους τους, αντίστοιχα υποχρεούνται να καταβάλουν 2 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με επιπλέον τέλη.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και μια «πλατινένια» έκδοση της κάρτας που προσφέρει ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις, έναντι 5 εκατ. δολαρίων.

Επίσης, κάθε αιτών υποχρεούται να καταβάλει 15.000 δολάρια για να εξεταστεί το αίτημα του, τα οποία δεν επιστρέφονται.

Το πρόγραμμα της χρυσής κάρτας έχει δεχτεί κριτική από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι θα ευνοεί άδικα τους πλούσιους.

Όταν ο Τραμπ παρουσίασε για πρώτη φορά το σχέδιο, περιέγραψε τις βίζες ως παρόμοιες με τις πράσινες κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν σε μετανάστες διαφόρων εισοδηματικών επιπέδων να ζουν και να εργάζονται μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι κάτοχοι πράσινης κάρτας συνήθως αποκτούν το δικαίωμα να ζητήσουν την υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια.

Ωστόσο, η χρυσή κάρτα απευθύνεται ειδικά σε «υψηλού επιπέδου» επαγγελματίες, δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι «θέλουμε ανθρώπους που είναι παραγωγικοί».

«Οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν 5 εκατομμύρια δολάρια, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Τραμπ. «Η κάρτα θα πουληθεί σαν τρελή. Είναι μια ευκαιρία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

