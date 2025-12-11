Βενεζουέλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ματσάδο μετά από μήνες - «Θα επιστρέψω, γνωρίζω τους κινδύνους που διατρέχω»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία κρυβόταν εδώ και μήνες, δήλωσε στο BBC ότι γνωρίζει «ακριβώς τους κινδύνους» που διατρέχει ταξιδεύοντας στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Η Ματσάδο εμφανίστηκε στο Όσλο στη μέση της νύχτας, χαιρετώντας από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημόσια από τον Ιανουάριο. Η Ματσάδο έκανε το μυστικό ταξίδι παρά την απαγόρευση ταξιδιού και την απειλή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ότι θα χαρακτηριζόταν φυγάς αν πραγματοποιούσε το ταξίδι.

Σε μια συγκινητική στιγμή, η Ματσάδο χαιρέτησε τους ενθουσιώδεις υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Grand Hotel της νορβηγικής πρωτεύουσας, στέλνοντάς τους φιλιά και τραγουδώντας μαζί τους.

#MUNDO| A esta hora la Nobel de Paz, María Corina Machado, hace presencia en Oslo (Noruega). Esta es la primera aparición pública de Machado en once meses, tras vivir en clandestinidad ante las amenazas del chavismo.



Machado logró salir de Venezuela en un barco que llegó a… pic.twitter.com/UgM5dbjHQP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

Προς μεγάλη τους χαρά, βγήκε έξω και τους χαιρέτησε προσωπικά, σκαρφαλώνοντας πάνω από τα φράγματα ασφαλείας για να τους πλησιάσει. «Μαρία!» «Μαρία!» φώναζαν, κρατώντας ψηλά τα κινητά τους για να καταγράψουν την ιστορική στιγμή.

🇳🇴🇻🇪 | FOTO: El abrazo de María Corina Machado y su hija en Oslo. pic.twitter.com/u9DpPDR0ix — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 11, 2025

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Νωρίτερα την Τετάρτη, η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της μητέρας της.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε στη Ματσάδο το φετινό βραβείο για «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο δεν είχε δει τα παιδιά της για περίπου δύο χρόνια, αφού τα είχε στείλει μακριά από τη Βενεζουέλα για τη δική τους ασφάλεια. Σε συνέντευξη στο BBC μετά την εμφάνισή της στο μπαλκόνι, η Ματσάδο δήλωσε ότι είχε χάσει τις αποφοιτήσεις τους, καθώς και τους γάμους της κόρης της και ενός από τους γιους της.

«Για πάνω από 16 μήνες δεν μπόρεσα να αγκαλιάσω ή να αγγίξω κανέναν», είπε στη συνέντευξη. «Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, μπόρεσα να δω τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, να τους αγγίξω, να κλάψω και να προσευχηθώ μαζί τους».

Η εμφάνισή καταγγέλλει την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο ως «εγκληματική» και έχει καλέσει τους Βενεζουελάνους να ενωθούν για να την ανατρέψουν. Είναι από καιρό μία από τις πιο σεβαστές φωνές της αντιπολίτευσης της χώρας, αλλά της απαγορεύτηκε να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, στις οποίες ο Μαδούρο κέρδισε τρίτη εξαετή θητεία, με πολλές χώρες να θεωρούν την εξουσία του παράνομη.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί φυγάς αν ταξιδέψει στη Νορβηγία για να παραλάβει το βραβείο της, λέγοντας ότι κατηγορείται για «πράξεις συνωμοσίας, υποκίνησης μίσους και τρομοκρατίας».

Οι λεπτομέρειες του ταξιδιού της από τη Βενεζουέλα στη Νορβηγία κρατήθηκαν τόσο μυστικές, που ούτε καν το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν γνώριζε πού βρισκόταν ή αν θα έφτανε εγκαίρως στο Όσλο για να παραλάβει το βραβείο της στην τελετή απονομής. Ο Jorgen Watne Frydne, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, χαρακτήρισε το ταξίδι της ως «μια κατάσταση ακραίου κινδύνου».

Καθισμένος δίπλα της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο BBC, ο Frydne είπε ότι ήταν μια «συγκινητική» στιγμή για αυτόν. «Είναι απίστευτο που σας έχουμε εδώ στη μέση της νύχτας», είπε. «Είναι δύσκολο να περιγράψω τι σημαίνει αυτό για την επιτροπή Νόμπελ και για όλους μας».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι για να διαφύγει από τη Βενεζουέλα, η Ματσάδο φορούσε μεταμφίεση, κατάφερε να περάσει από 10 στρατιωτικά σημεία ελέγχου χωρίς να την πιάσουν και διέφυγε τελικά με μια ξύλινη ψαρόβαρκα από ένα παράκτιο ψαροχώρι.

Το σχέδιο ετοιμάστηκε σε διάστημα δύο μηνών, σύμφωνα με την WSJ, η οποία επικαλείται πρόσωπο που έχει σχέση με την επιχείρηση, και η Ματσάδο είχε τη βοήθεια ενός δικτύου από τη Βενεζουέλα που βοηθά άτομα να διαφύγουν από τη χώρα. Σύμφωνα με την WSJ, οι ΗΠΑ είχαν επίσης εμπλοκή, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό.

Ωστόσο, η Ματσάδο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ταξίδι της όταν ρωτήθηκε από το BBC. «Αυτοί [η κυβέρνηση της Βενεζουέλας] λένε ότι είμαι τρομοκράτης και πρέπει να μείνω στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου και με αναζητούν», είπε. «Επομένως, το να φύγω από τη Βενεζουέλα σήμερα, υπό αυτές τις συνθήκες, ήταν πολύ επικίνδυνο. Θέλω απλώς να πω σήμερα ότι βρίσκομαι εδώ, επειδή πολλοί άνδρες και γυναίκες ρίσκαραν τη ζωή τους για να μπορέσω να φτάσω στο Όσλο».

Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις σχετικά με το αν η Ματσάδο θα μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια στη Βενεζουέλα. «Φυσικά και θα επιστρέψω», δήλωσε στο BBC. «Γνωρίζω ακριβώς τους κινδύνους που διατρέχω».

«Θα βρεθώ στο μέρος όπου θα είμαι πιο χρήσιμη για τον σκοπό μας», συνέχισε. «Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το μέρος όπου πίστευα ότι έπρεπε να βρίσκομαι ήταν η Βενεζουέλα, αλλά σήμερα πιστεύω ότι το μέρος όπου πρέπει να βρίσκομαι, για τον σκοπό μας, είναι το Όσλο».

Μετά την απονομή του Βραβείου Ειρήνης, η Ματσάδο φρόντισε να επαινέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του για το Βραβείο Ειρήνης και βρίσκεται σε συνεχή στρατιωτική ένταση με τη Βενεζουέλα.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατάσχεσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης της Ουάσιγκτον κατά της κυβέρνησης του Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι το πλοίο βρισκόταν υπό κυρώσεις και εμπλεκόταν σε ένα «παράνομο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου που υποστήριζε ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κλοπή και πειρατεία.

