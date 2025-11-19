Ένα δείπνο με εκλεκτούς καλεσμένους διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μιλώντας πριν από την εκδήλωση, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «τιμή» να φιλοξενήσει τον Ρονάλντο, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία, ως αρχηγός της Αλ Νασρ. Ο σούπερ σταρ έχει γίνει το πρόσωπο της Saudi Pro League, της κορυφαίας ποδοσφαιρικής κατηγορίας της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαινέσει τους στενότερους δεσμούς των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως «σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ».

Απευθυνόμενος στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, ο Τραμπ είπε στους συγκεντρωμένους καλεσμένους: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο». «Και ο Μπάρον είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει, και νομίζω ότι τώρα σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο, μόνο και μόνο επειδή σας σύστησα», σημείωσε.

Η επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο, είναι μία από τις σπάνιες επισκέψεις του στις ΗΠΑ.

Στον Λευκό Οίκο και ο Ίλον Μασκ

Στο επίσημο δείπνο παρευρέθηκε και ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, ο οποίος συνάντησε άλλους επιφανείς επιχειρηματίες, όπως τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ.

Είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Doge) της κυβέρνησης Τραμπ τον Απρίλιο. Οι σχέσεις τους πέρασαν από πολλά κύματα, απειλές αλλά φαίνεται πως έχουν συμφιλιωθεί.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Τραμπ εξήρε επίσης τον Σαουδάραβα πρίγκιπα ως «άνδρα με ηγετικές ικανότητες», έχοντας προηγουμένως υπερασπιστεί τον βασιλικό επισκέπτη του για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.