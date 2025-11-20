Η Ουκρανία παρέλαβε 1.000 σορούς στρατιωτών, ανακοίνωσε την Πέμπτη το κέντρο συντονισμού αιχμαλώτων πολέμου του Κιέβου.

«Ερευνητές από τις αρχές επιβολής του νόμου, μαζί με ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, θα διενεργήσουν σύντομα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ταυτοποιήσουν τα επαναπατρισμένα πτώματα», ανέφερε το κέντρο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το Κίεβο και η Μόσχα έχουν πραγματοποιήσει ανταλλαγές χιλιάδων πτωμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία ότι επιστρέφει τα πτώματα με άτακτο τρόπο και ότι μερικές φορές στέλνει πτώματα δικών της στρατιωτών. Η Μόσχα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες αυτές, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.