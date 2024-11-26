Με δύο απλές αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες ανακοίνωνε νέους, συντριπτικούς δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε τη μετοχή αυτοκινητοβιομηχανιών, εξόργισε τους συμμάχους του και προκάλεσε ανατριχίλα στις κυβερνήσεις όλου του κόσμου.

Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, προμηνύει μια νέα θητεία στην οποία τον ρυθμό θα δίνουν οι ανακοινώσεις-σοκ ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε θέμα.

Στις 18.45 της Δευτέρας, πρώτη ανάρτηση στο Truth Social, το δίκτυο ιδιοκτησίας του Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 25% «σε όλα τα προϊόντα» που προέρχονται από τον Καναδά και το Μεξικό, από την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Δεν έχει καμία σημασία ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί «θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρις ότου τα ναρκωτικά, ιδίως η φαιντανύλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν την εισβολή στη χώρα μας», απείλησε ο Τραμπ, σπέρνοντας τον πανικό στην Οτάβα και το Μεξικό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, νέα ανάρτηση. Αυτή τη φορά για την Κίνα, στην οποία θα αυξήσει κατά 10% τους δασμούς.

Οι συνέπειες των αναρτήσεων αυτών είναι άμεσες: η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis πέφτει, ο Καναδάς, η Κίνα και το Μεξικό διαμαρτύρονται. Το Βερολίνο καλεί την Ευρώπη «να προετοιμαστεί» γιατί θα είναι ο επόμενος στόχος.

Η αναταραχή αυτή θυμίζει έντονα τις ημέρες της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, πολιτικοί και διπλωμάτες παρακολουθούσαν ακατάπαυστα τα «τουίτ» του προέδρου – άλλοτε τα έγραφε ξημερώματα, κάποιες φορές πολύ αργά τη νύχτα. Και αφορούσαν σχεδόν τα πάντα.

Όταν διαγνώστηκε θετικός στη Covid-19, τον Οκτώβριο του 2020, ο Τραμπ το ανακοίνωσε με ανάρτηση στο τότε Twitter (νυν Χ), στη 1 το πρωί. Όπως και τη δολοφονία ενός Ιρανού στρατηγού, όταν στην ανάρτησή του έβαλε μόνο μια αμερικανική σημαία, σε ένδειξη επιβεβαίωσης.

Η επιβολή τελωνειακών δασμών, η απόλυση μελών της κυβέρνησής του… Ακόμη και τότε οι ανακοινώσεις γίνονταν με αναρτήσεις, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική που ακολούθησαν όλες οι άλλες αμερικανικές κυβερνήσεις και οι περισσότερες ξένες χώρες, σε όλον τον κόσμο.

Ο Τραμπ «θεωρεί τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για να χαράζει και να κατευθύνει τον δημόσιο διάλογο», εξήγησε ο πολιτειολόγος Τζούλιαν Ζέλιζερ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Και θα συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο», είπε ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Πρίνστον.

Στην προεκλογική εκστρατεία του για τον Λευκό Οίκο και σε κάθε δικαστική περιπέτειά του ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις ανακοινώσεις του στο Truth Social, την πλατφόρμα που ίδρυσε και προτιμά. Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα «διόρισε» τους μελλοντικούς υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας με αναρτήσεις στο δίκτυο αυτό.

