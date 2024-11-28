Ρωσία: Η στιγμή που drone καταστρέφει ουκρανικό όχημα μεταφοράς προσωπικού στο Κουρσκ 

Τη στιγμή που ρωσικό drone φαίνεται να καταστρέφει ουκρανικό όχημα μεταφοράς προσωπικού έδωσαν στη δημοσιότητα οι ρωσικές αρχές.



Στην περιοχή του Κουρσκ, όπου έχουν εισβάλει οι ουκρανικές δυνάμεις, οι Ρώσοι εθνοφρουροί χρησιμοποιώντας ένα UAV κατέστρεψαν ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, πιθανότατα ένα γαλλικής κατασκευής AMX-10P όπως αναφέρθηκε στο TASS.

Πηγή: skai.gr

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη των Ουκρανών στρατιωτών.

