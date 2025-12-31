Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κοινοποιώντας άρθρο γνώμης της New York Post που κατηγορεί τη Μόσχα ότι υπονομεύει τις προσπάθειες ειρήνης και καλεί σε αυξημένη πίεση, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανάρτησε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το άρθρο με τίτλο «Η επιθετική ρητορική του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη», χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο.

Το άρθρο επισημαίνει την αισιοδοξία που είχε εκφράσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Τονίζει, ωστόσο, ότι αυτές οι προσδοκίες δέχθηκαν πλήγμα τη Δευτέρα, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν.

Σύμφωνα με το άρθρο, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Ρωσία θα αναθεωρήσει τη διαπραγματευτική της στάση, ισχυριζόμενος ότι ουκρανικά drones είχαν στοχοποιήσει μία από τις κατοικίες του.

Το editorial εκφράζει αμφιβολίες για τους ρωσικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι έχουν διαψευστεί από την Ουκρανία, αναφέροντας ότι «όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ρώσος δικτάτορας Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε και πάλι τα ψέματα, το μίσος και τον θάνατο».

Παράλληλα, το άρθρο αναπτύσσει το επιχείρημα υπέρ της κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, διατυπώνοντάς το με όρους που απευθύνονται προσωπικά στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Όπως ακριβώς έκανε και στην Αλάσκα, στον Πούτιν προσφέρθηκε ειρήνη και εκείνος επέλεξε να φτύσει την Αμερική στο πρόσωπο», αναφέρει το editorial της New York Post, προσθέτοντας ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι έντιμος διαμεσολαβητής που μπορεί να δει τη λογική, ούτε μια επιχειρηματική ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί».

Στο άρθρο αναφέρεται η στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, καθώς και η υποστήριξή της στην ηγεσία της Βενεζουέλας, για να υποστηρίξει ότι «σε ολόκληρο τον κόσμο, η Ρωσία αντιτίθεται στην ατζέντα του Τραμπ».

«Η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι περισσότερες παραχωρήσεις, αλλά περισσότερη πίεση», σημειώνει το editorial. «Το Κίεβο έχει κάνει το καθήκον του. Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει στον Πούτιν: είτε πρέπει να ανταποκριθεί είτε πρέπει να αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις και πιο φονικά όπλα στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει τις καταγγελίες περί επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς τες ρωσική κατασκευή με στόχο την υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στους δημοσιογράφους ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» για το φερόμενο περιστατικό.

«Άλλο είναι να είσαι επιθετικός, γιατί είναι επιθετικοί», είπε ο Τραμπ. «Και άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο».

Το editorial απορρίπτει κατηγορηματικά τη ρωσική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι «η κοινή λογική δείχνει πως πρόκειται για μια επινοημένη ή διογκωμένη αφήγηση, ώστε η Ρωσία να αποκτήσει πρόσχημα για να απορρίψει την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Τραμπ».

Η New York Post καταλήγει: «Ας μας γλιτώσει από τα κροκοδείλια δάκρυά του και ας αυξηθεί η πίεση».



