Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν από επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι της Συρίας, με στόχο αστυνομική περίπολο, μετέδωσε κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV είχε αναφέρει ότι έκρηξη ακούστηκε στην πόλη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού, σημειώνοντας ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.