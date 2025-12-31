Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν από επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι της Συρίας, με στόχο αστυνομική περίπολο, μετέδωσε κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.
Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV είχε αναφέρει ότι έκρηξη ακούστηκε στην πόλη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού, σημειώνοντας ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.