Συρία: Επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι - Ένας νεκρός και τραυματίες

Τα θύματα της επίθεσης στο Χαλέπι είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων

Επίθεση αυτοκτονίας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν από επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι της Συρίας, με στόχο αστυνομική περίπολο, μετέδωσε κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV είχε αναφέρει ότι έκρηξη ακούστηκε στην πόλη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού, σημειώνοντας ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

