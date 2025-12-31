Ο πλανήτης υποδέχεται τον νέο χρόνο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ο πλανήτης υποδέχεται σταδιακά το νέο έτος με τις πρώτες χώρες να περνούν στο 2026 και άλλες να ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το 2025, καθώς ο χρόνος αλλάζει από ανατολή σε δύση.

Το νησιωτικό κράτος του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό ήταν το πρώτο που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους, ενώ η Αλάσκα και η Χαβάη θα είναι από τα τελευταία μέρη που θα αποχαιρετήσουν το 2025.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία ήταν από τις πρώτες χώρες που υποδέχθηκαν το 2026, γιορτάζοντας την έλευση του νέου έτους με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων στο Sky Tower στο Όκλαντ, φωτίζοντας τον ουρανό πάνω από την πόλη. Στη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου εκτοξεύθηκαν περίπου 3.500 πυροτεχνήματα από διαφορετικά επίπεδα του πύργου, ύψους 240 μέτρων.

New Year 2026 Auckland, New Zealand!

Αυστραλία

Το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το νέο έτος με χαρά αλλά και πνεύμα αντοχής, καθώς η εμβληματική γέφυρα του λιμανιού φωτίστηκε από πυροτεχνήματα, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη φονικότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Η ενισχυμένη παρουσία των αρχών αποφασίστηκε μετά το πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά στην παραλία Bondi.

Κίνα

Και η Κίνα, με πληθυσμό περίπου 1,4 δισ. ανθρώπους, έχει ήδη υποδεχθεί το νέο έτος, μαζί με τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και περιοχές της Ινδονησίας.

Στην αλλαγή του χρόνου συμμετείχαν επίσης η Μογγολία, η Ταϊβάν, το Μπρουνέι, το Ιρκούτσκ στη Ρωσία, το Περθ στη δυτική Αυστραλία, καθώς και το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Μακάο και ορισμένες περιοχές της Ανταρκτικής.

Για πολλούς κατοίκους της Κίνας και άλλων χωρών της Ασίας, πάντως, η κύρια γιορτή παραμένει η Σεληνιακή Πρωτοχρονιά.

Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, όπου τα πυροτεχνήματα δεν αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο των εορτασμών, οι καμπάνες των ναών ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα. Άλλοι κατανάλωσαν ζυμαρικά, σύμφωνα με το έθιμο που συνδέει το μήκος τους με την ευχή για μακροζωία.

Happy New Year 2026 Japan,Tokyo

Ινδία

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με πληθυσμό που πλησιάζει τα 1,5 δισ. ανθρώπους, υποδέχθηκε το 2026, μαζί με τη γειτονική Σρι Λάνκα.

India officially in the year 2026

Ινδονησία και Χονγκ Κονγκ με πιο συγκρατημένους εορτασμούς

Πόλεις σε ολόκληρη την Ινδονησία περιόρισαν τις εορταστικές εκδηλώσεις, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές του νησιού Σουμάτρα πριν από έναν μήνα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.100 ανθρώπους. Στο τουριστικό νησί Μπαλί, οι συναυλίες και τα πυροτεχνήματα αντικαταστάθηκαν από πολιτιστική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς.

Στο Χονγκ Κονγκ, η υποδοχή του 2026 πραγματοποιήθηκε χωρίς το καθιερωμένο θέαμα πυροτεχνημάτων πάνω από το Victoria Harbor, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Νοεμβρίου. Αντ’ αυτού, οι προσόψεις εμβληματικών κτιρίων μετατράπηκαν σε ρολόγια αντίστροφης μέτρησης, παρουσιάζοντας ένα φωτεινό σόου τα μεσάνυχτα.

Ταϊλάνδη

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του ποταμού Τσάο Πράγια στην Μπανγκόκ, καθώς η Ταϊλάνδη υποδέχθηκε το νέο έτος.

Ταϊβάν

Μαλαισία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αρμενία, Γεωργία

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, μεγάλο μέρος της Γεωργίας, καθώς και ο Μαυρίκιος και οι Σεϋχέλλες πέρασαν στο 2026.

Στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι πολίτες και οι επισκέπτες παρακολούθησαν εντυπωσιακά πυροτεχνήματα από το Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, μετά από ένα φαντασμαγορικό σόου με φωτισμούς, μουσική και πίδακες νερού.

HAPPY NEW YEAR Dubai 🎆🎇2026

pic.twitter.com/Q4QfMmmg3i — Munther Alaskry (@malaskar6280) December 31, 2025

