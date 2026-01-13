Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει ασαφής ο αριθμός των διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, εκτιμώντας ότι πιο ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρξει μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ενώ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι κακή ιδέα να φύγουν», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πολίτες ή πολίτες συμμάχων των ΗΠΑ θα πρέπει να αποχωρήσουν από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να επεκταθεί σε προηγούμενο μήνυμά του, σχετικά με τη βοήθεια που κατευθύνεται προς τους διαδηλωτές.

«Αυτό θα πρέπει να το διαπιστώσετε μόνοι σας», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους σε εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν, όπου συναρμολογούνται τα φορτηγά F-150.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις στο Ιράν παραμένει ασαφής.

«Κανείς δεν μπόρεσε να μου δώσει έναν ακριβή αριθμό», είπε. «Έχω ακούσει αριθμούς και όλοι είναι πολλοί, ακόμη και ένας είναι πολύ, αλλά έχω ακούσει πολύ χαμηλότερους αριθμούς και έχω ακούσει πολύ υψηλότερους. Θα το μάθουμε. Πιθανότατα θα έχουμε εικόνα μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που οργανώσεις ακτιβιστών προειδοποιούν ότι χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες βίαιων ταραχών.

«Συνεχιστε τις διαδηλώσεις. Πάρτε τον έλεγχο των θεσμών σας!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, δηλώνοντας ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η δολοφονία διαδηλωτών. Στην ίδια ανάρτηση πρόεσθεσε επιπλέον ότι η «βοήθεια είναι καθ΄οδόν».

Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις αναταραχές στο Ιράν, καθιστώντας το συγκεκριμένο κύμα διαδηλώσεων το φονικότερο των τελευταίων δεκαετιών στην Ισλαμική Δημοκρατία και τη σοβαρότερη μέχρι σήμερα απειλή για την εξουσία του Χαμενεΐ.



Πηγή: skai.gr

