Η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) αναφέρει τουλάχιστον 734 διαδηλωτές νεκρούς, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η IHR συνεχίζει να λαμβάνει καταγγελίες για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις και επαρχίες στο Ιράν.

Εντείνεται η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, όπου ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει πλέον τους 2.000, με ακτιβιστές να εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλότερος.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ομάδας ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θανόντων κατά τη διάρκεια των ταραχών ανέρχεται σε 2.003, στους οποίους περιλαμβάνονται 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, εννέα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολίτες που δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Επίσης, όπως ανέφερε η ομάδα, τουλάχιστον άλλοι 16.784 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η HRANA δήλωσε στο CNN ότι τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται μόνο σε περιπτώσεις που έχει καταφέρει να εντοπίσει και να επαληθεύσει. Προσθέτει ωστόσο ότι, δεδομένης της αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο που καθιστά δύσκολη την επιβεβαίωση των στοιχείων, ο πραγματικός απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks αναφέρει ότι η χώρα έχει κόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και πέντε ημέρες, από τότε που οι αρχές επέβαλαν πανεθνικό «λουκέτο» την περασμένη εβδομάδα — περιορίζοντας δραστικά τη ροή εικόνων, βίντεο και μαρτυριών αυτοπτών.

Παρά το μπλακάουτ, το CNN έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με ορισμένους ανθρώπους στη χώρα, καθώς για σύντομα διαστήματα είναι εφικτή η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων από σταθερό και κινητό. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και «χαοτικές» συνθήκες στα νοσοκομεία.

Την ίδια ώρα, η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Προσθέτει όμως επίσης ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέρχεται σε χιλιάδες. Η IHR «συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις και επαρχίες σε όλο το Ιράν», έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, το CBS News ανέφερε, επικαλούμενο δύο πηγές εκ των οποίων η μία από το Ιράν, ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12.000 άτομα, ενώ οι νεκροί δεν αποκλείεται να φτάνουν ακόμα και τις 20.000.

