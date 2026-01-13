Μυστική συνάντηση Γουίτκοφ με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ είχε το Σαββατοκύριακο μυστική συνάντηση με τον εξόριστο πρώην διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρεζά Παχλαβί, με αντικείμενο τις μαζικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς πρόκειται για την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες. Ο Ρεζά Παχλαβί επιχειρεί να εμφανιστεί ως πιθανός «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης για να εξετάσει τις επιλογές αντίδρασης στις εξελίξεις στο Ιράν, χωρίς τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τρίτη σε πολλές ιρανικές πόλεις, ενώ οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών αυξάνονται δραματικά, αν και ποικίλλουν. Το Ισραήλ φέρεται να διαβίβασε στις ΗΠΑ εκτίμηση σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί.

«Οι Ιρανοί διεξάγουν μαζική καταστολή», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερκανός πρόεδρος κάλεσε την Τρίτη τον ιρανικό λαό να «συνεχίσει να διαδηλώνει» και να «καταλάβει κρατικούς θεσμούς», τονίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ηγείται αντιπολιτευόμενης ομάδας από την εξορία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Παχλαβί εμφανίζεται συστηματικά σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, καλώντας την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλώσεων στο Ιράν. Ωστόσο, όταν ξέσπασαν οι κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δεν τον θεωρούσε σημαντικό πολιτικό παράγοντα.

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή The Hugh Hewitt Show, ο Τραμπ απέφυγε να τον υποστηρίξει ανοιχτά. Παρ’ όλα αυτά, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι σε πολλές διαδηλώσεις οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Παχλαβί.

«Υπάρχει σαφής άνοδος του Παχλαβί. Το όνομά του ακούγεται σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και φαίνεται να πρόκειται για αυθόρμητο φαινόμενο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Καρίμ Σαντζαντμπούρ, ανώτερο αναλυτή στο Carnegie Endowment for International Peace, ο Παχλαβί λειτουργεί ως ενοποιητικό σύμβολο εθνικιστικού αισθήματος για τους διαδηλωτές, σε αντίθεση με τον ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος.

Όπως σημείωσε, οι περισσότεροι διαδηλωτές έχουν γεννηθεί μετά το 1979 και τρέφουν μια «νοσταλγία για μια εποχή που δεν έζησαν», όταν η ιρανική οικονομία αναπτυσσόταν, η κοινωνία ήταν πιο ελεύθερη και η χώρα είχε θετική διεθνή εικόνα.

«Ο Ρεζά Παχλαβί είναι για πολλούς Ιρανούς η μορφή που ενσαρκώνει καλύτερα αυτόν τον πατριωτισμό και τη βλέψη προς ένα διαφορετικό μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ραζ Ζιμτ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Institute for National Security Studies (INSS), εκτιμά ότι το όνομα του Ρεζά Παχλαβί εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα στις διαδηλώσεις, αν και παραμένει ασαφές κατά πόσο αυτό μεταφράζεται σε ευρεία κοινωνική στήριξη εντός του Ιράν. Όπως σημειώνει, ακόμη κι αν δεν υπάρχει γενικευμένη εμπιστοσύνη στις «ηγετικές του ικανότητες», πολλοί Ιρανοί ενδέχεται να τον αποδέχονταν ως προσωρινή λύση, θεωρώντας τον προτιμότερο από το σημερινό καθεστώς.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών με πιο πρόσφατη τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών δηλώνει ότι στηρίζει τον Παχλαβί, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό τον απορρίπτει έντονα, όπως αναφέρει ο Ολλανδός δημοσκόπος Αμμάρ Μαλέκι. Το επίπεδο στήριξης είναι υψηλότερο από κάθε άλλη προσωπικότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης.



