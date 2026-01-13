Μια γιγαντιαία επιχείρηση έχει στηθεί σε δάση του κρατιδίου Τζάρκχαντ της ανατολικής Ινδίας για τον εντοπισμό ενός άγριου ελέφαντα που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 20 ανθρώπους και έχει τραυματίσει 15 άλλους από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μαρτυρίες κατοίκων.

«Προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να απομονώσουμε αυτόν τον άγριο και βίαιο ελέφαντα, ο οποίος έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αντίτια Ναραγιάν, επικεφαλής της δασικής υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό για τουλάχιστον 20 νεκρούς – μεταξύ αυτών παιδιά και ηλικιωμένοι.

Τα ίχνη του περιπλανώμενου ελέφαντα έχουν χαθεί από την Παρασκευή, παρά τις πολυάριθμες περιπολίες στην περιοχή. Ομάδες έρευνας, με την υποστήριξη drones, χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τα δάση του Τζάρκχαντ, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού δρυμού στη γειτονική πολιτεία Οντίσα.

Έντρομοι χωρικοί έχουν εγκαταλείψει τα αγροκτήματά τους και κλείνονται στα σπίτια τους μόλις πέσει το σκοτάδι, αφηγήθηκε στο AFP ένας κοινοτάρχης.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο ελέφαντας εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης και ενδεχομένως, εφόσον ζευγάρωσε, να έχει επιστρέψει στην αγέλη του και να έχει ηρεμήσει.

Η αποψίλωση των δασών και η επέκταση οικιστικών ζωνών έχει συρρικνώσει τα ενδιαιτήματα των ελεφάντων, υποχρεώνοντάς τους να φεύγουν μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, 629 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ελέφαντες σε όλη την Ινδία μεταξύ 2023 και 2024. Πέρυσι είχαν καταγραφεί 22.446 άγριοι ελέφαντες στη χώρα, αριθμός μειωμένος κατά 25% σε σύγκριση με το 2017 (29.664).

