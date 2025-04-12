Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου «τα πήγαινε πολύ καλά» παρά τους αυξανόμενους φόβους για ύφεση και παρά το γεγονός πως το Πεκίνο αντεπιτέθηκε αυξάνοντας ξανά τους δασμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Κίνα στο 125% και τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Σάββατο.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η επιθετική στρατηγική του για τους δασμούς «προχωρά γρήγορα», με πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών των ΗΠΑ για αύξηση των τιμών είχαν εκτοξευθεί σε υψηλό τεσσάρων δεκαετιών.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας «χρυσής εποχής», και ότι δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζουν τώρα τους δασμούς 10% των ΗΠΑ προσπαθούν να συνάψουν συμφωνίες μαζί του.

«Τα τηλέφωνα χτυπούν για να κάνουμε συμφωνίες», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Το Πεκίνο αύξησε τους κινεζικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο 125% την Παρασκευή -το τελευταίο άλμα της κλιμακούμενης εμπορικής διαμάχης με την Ουάσιγκτον- και κατηγόρησε τον Τραμπ για «μονομερή εκφοβισμό και εξαναγκασμό».

«Ακόμη και αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να επιβάλλουν ακόμη υψηλότερους δασμούς, δεν θα είχε πλέον καμία οικονομική σημασία και θα έμενε ως αστείο στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών.

Κάποιοι επενδυτές γελούσαν. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα – που συνήθως θεωρούνται ως ένα από τα ασφαλέστερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο – συνέχισαν να πέφτουν. Το δολάριο υποχώρησε επίσης έναντι των άλλων νομισμάτων όπως του ευρώ και της λίρας.

Οι κορυφαίοι χρηματιστηριακοί δείκτες πήραν μια «ανάσα» την Παρασκευή μετά από τις συνεχιζόμενες απώλειες των προηγούμενων ημερών.

«Τα πάμε πολύ καλά με την ΤΙΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Πολύ συναρπαστικό για την Αμερική και τον κόσμο!!! Προχωράει γρήγορα. DJT»

Μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Wall Street δεν πείστηκαν. «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά, αν όχι σε ύφεση τώρα», δήλωσε στο CNBC ο Λάρι Φινκ, Διευθύνων Σύμβουλος του επενδυτικού κολοσσού BlackRock. Όχι μόνο δεν παρέχει βεβαιότητα, αλλά η παύση 90 ημερών για τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ σε μεγάλο μέρος του κόσμου «σημαίνει μεγαλύτερη αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Ο Τζέιμι Ντάιμον, Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αντιμετωπίζει «σημαντικές αναταράξεις», καθώς ο βασικός δείκτης μέτρησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία του Covid-19 – και στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 11% στο 50,8 αυτόν τον μήνα, εν όψει της παύσης που ανακοίνωσε ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με μια τακτική έρευνα που συντάσσεται από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εν τω μεταξύ αυξήθηκαν, με τους ερωτηθέντες να δηλώνουν ότι προετοιμάζονται για αύξηση των τιμών κατά 6,7% το επόμενο έτος.

«Οι καταναλωτές έχουν μετατραπεί από ανήσυχοι σε απολιθωμένοι», παρατήρησε ο Σάμουελ Τόμπς, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Pantheon Macroeconomics. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ένα δικομματικό χάσμα –με τους Δημοκρατικούς να γίνονται πιο απαισιόδοξοι, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι γίνονται πιο αισιόδοξοι– υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι αφήνουν τις πολιτικές τους απόψεις να θολώσουν την οικονομική τους εμπιστοσύνη.

Σε επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Τσακ Σούμερ, έγραψαν: «Είναι ασυνείδητο ότι καθώς οι αμερικανικές οικογένειες ανησυχούν για την οικονομική τους ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από τον Πρόεδρο, οι γνώστες μπορεί να έχουν ωφεληθεί ενεργά από την αστάθεια της αγοράς και να έχουν διαπράξει πιθανή απάτη στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό κοινό».

Εν τω μεταξύ, η Tesla σταμάτησε να δέχεται παραγγελίες στην Κίνα για δύο μοντέλα που εισήγαγε στο παρελθόν από τις ΗΠΑ, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν στους απαγορευτικούς δασμούς που επιβλήθηκαν από τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ.

Οι δασμοί στα σύνορα καθιστούν το εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο χωρών απαγορευτικά ακριβό και τα αυτοκίνητα που εισάγονται από τις ΗΠΑ είναι πλέον πολύ λιγότερο ελκυστικά στην Κίνα από αυτά που παράγονται εκεί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι η ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη 0,5% τον Φεβρουάριο είναι πιθανό να αποδειχθεί βραχύβια καθώς ο αντίκτυπος του εμπορικού πολέμου του Τραμπ είναι αισθητός σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Πηγή: skai.gr

