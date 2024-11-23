Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όρισε την Παρασκευή τον Δρ Μάρτι Μακάρυ για να ηγηθεί της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, επιλέγοντας έναν χειρουργό και συγγραφέα που κέρδισε την προσοχή για την εναντίωσή του στις εντολές που είχαν δοθεί για τα εμβόλια και για ορισμένα άλλα μέτρα δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Ο Μακάρυ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, είναι ο τελευταίος σε μια σειρά υποψηφίων Τραμπ που έχουν δηλώσει το σύστημα υγείας των ΗΠΑ «χαλασμένο», και είχε δεσμευτεί να το αλλάξει. Μερικές από τις απόψεις του ευθυγραμμίζονται στενά με τον άνθρωπο που είναι έτοιμος να γίνει το αφεντικό του - ο εξέχων περιβαλλοντικός δικηγόρος και διοργανωτής κατά των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι, τον οποίο ο Τραμπ πρότεινε ως τον επόμενο υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ο Μακάρυ έχει παραπονεθεί επίσης για το πώς οι φαρμακοποιοί χρησιμοποίησαν παραπλανητικά δεδομένα για να παροτρύνουν τους γιατρούς να συνταγογραφήσουν το OxyContin και άλλα οπιοειδή ως χαμηλού κινδύνου, μη εθιστικά αναλγητικά. Αυτό το μάρκετινγκ επιτρεπόταν βάση της επισήμανσης από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) από τη δεκαετία του 1990, υποδηλώνοντας ότι τα φάρμακα ήταν ασφαλή για κοινές παθήσεις όπως ο πόνος στην πλάτη.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Ντέιβ Γουέλντον για να αναλάβει τη διεύθυνση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας υπό το υπουργείο Υγείας με προϋπολογισμό 17,3 δισεκ. δολαρίων, η λειτουργία του οποίου αποτελεί πρότυπο διεθνώς.

Ο 71χρονος Γουέλντον είναι γιατρός και πρώην βουλευτής. Από το 1995 έως το 2009 εκπροσωπούσε την 15η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επίσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε την Τζανέτ Νέσουατ – γιατρό και συνεργάτης του Fox News, που έγινε διάσημη μέσω των εμφανίσεων της σε τηλεοπτικές εκπομπές – για να αναλάβει καθήκοντα αρχιάτρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ αναφέρει πως η δρ Νέσουατ είναι «ένθερμη υποστηρίκτρια» της προληπτικής ιατρικής, γνωστή για τις δημόσιες τοποθετήσεις της σε θέματα υγείας. «Έχει αφοσιωθεί στο να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί θα έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Πιστεύει στην χειραφέτηση των πολιτών ώστε να μεριμνήσουν για την υγεία τους προκειμένου να ζήσουν περισσότερο και υγιέστερα», υπογραμμίζει.

Η δρ Τζανέτ Νέσουατ προσέφερε τις υπηρεσίες της σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, συνέδραμε θύματα του τυφώνα Κατρίνα (2005) και του ανεμοστρόβιλου που σάρωσε την πόλη Τζόπλιν του Μισούρι (2011), ενώ δραστηριοποιήθηκε σε αποστολές της μη κυβερνητικής οργάνωσης Samaritan's Purse σε Μαρόκο, Αϊτή και Πολωνία.

Ο τίτλος U.S. Surgeon General έγινε μέρος της αμερικανικής κουλτούρας το 1965, όταν οι καπνοβιομηχανίες υποχρεώθηκαν να προσθέσουν ειδική σήμανση στα πακέτα τσιγάρων ότι ο αρχίατρος των ΗΠΑ προειδοποιεί πως το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία.

Ο πρώην αρχίατρος των ΗΠΑ Τσαρλς Έβερτ Κουπ (1982-1989) έγινε διάσημος επειδή μίλησε δημόσια για το AIDS, θέμα που αποτελούσε ταμπού, όταν ο τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε επικριθεί για υποβάθμιση της επιδημίας.

