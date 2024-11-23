Ο Τραμπ επιλέγει την Λόρι Τσάβες-Ντερίμερ για υπουργό Εργασίας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τη βουλευτή Λόρι Τσάβες-Ντερίμερ από το Όρεγκον για υπουργό Εργασίας.

Η Λόρι Τσάβες-Ντερίμερ, η οποία είχε εκλεγεί βουλευτής το 2022, ηττήθηκε από τη Δημοκρατική Τζανέλ Μπάινουμ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, χάνοντας την έδρα της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην ανακοίνωση που κοινοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι η Τσάβες-Ντερίμερ έχει εργαστεί «ακούραστα» με επιχειρήσεις και εργαζόμενους για να αυξήσει το εργατικό δυναμικό και να στηρίξει τους Αμερικανούς.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της για να δημιουργήσουμε τεράστιες ευκαιρίες για τους αμερικανούς εργαζόμενους, να διευρύνουμε την επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα μαθητείας, να αυξήσουμε τους μισθούς και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, να επαναφέρουμε τις θέσεις εργασίας στον κλάδο της μεταποίησης», δήλωσε ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

