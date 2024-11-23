Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Ρας Βόουτ για το αξίωμα του διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB).

Ο Βόουτ θεωρείται ο ιθύνων νους του «Project 2025», του αμφιλεγόμενου συντηρητικού σχεδίου για την αναμόρφωση της κυβέρνησης. Έχοντας υπηρετήσει στην ίδια θέση κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ (2017-2021), αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και στην υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης του Τραμπ για την άρση ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

«Θα αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική λογική στη χώρα μας και θα οδηγήσουμε τον αμερικανικό λαό σε νέα επίπεδα ευημερίας και επινοητικότητας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί σου, Ρας. Συγχαρητήρια. Μαζί, θα κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

