Σφοδρή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο σήμερα κεντρική περιοχή της Βηρυτού, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, συγκλονίζοντας την πρωτεύουσα του Λιβάνου καθώς το Ισραήλ προωθεί την επίθεσή του κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη συνοικία Μπάστα της Βηρυτού, μετέδωσε το δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε παράλληλα νωρίς σήμερα το πρωί ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών και κατέστρεψε οκταώροφο κτίριο. Πλάνα που προβλήθηκαν από το δίκτυο Al Jadeed του Λιβάνου δείχνουν τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο κτίριο και μερικά άλλα γύρω του που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

"Η πρωτεύουσα Βηρυτός ξύπνησε με μια τρομακτική σφαγή, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Μααμούν, στη συνοικία Αλ Μπάστα", ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την λιβανική πρωτεύουσα γύρω στις 04:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters. Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι κατά την επίθεση ρίφθηκαν τουλάχιστον 4 βόμβες.

Συνεργεία διάσωσης αγωνίζονται να απομακρύνουν τα συντρίμμια με τη βοήθεια εκσκαφέων, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFPTV. Διασώστες που επικαλείται το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφεραν ότι υπάρχει "μεγάλος αριθμός νεκρών και τραυματιών", χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω προς το παρόν.

Πρόκειται για την τέταρτη αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων αυτόν τον μήνα που έχει στόχο κεντρική περιοχή της Βηρυτού, όπου οι ισραηλινές επιθέσεις στοχοθετούν στην πλειονότητά τους τα νότια προάστια, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Την περασμένη Κυριακή σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε αξιωματούχος της Χεζμπολάχ για τα μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Ρας Αλ Ναμπάα στο κέντρο της Βηρυτού.

Αρκετά ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο διασυνοριακών εχθροπραξιών που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα, σφυροκοπώντας εκτεταμένες περιοχές του Λιβάνου με αεροπορικές επιδρομές και στέλνοντας χερσαίες δυνάμεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η σύγκρουση ξέσπασε όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ σε αλληλεγγύη προς τη συμμαχική της παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την πρωτοφανή φονική επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της τελευταίας στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Αμερικανός μεσολαβητής μετέβη στον Λίβανο και το Ισραήλ αυτήν την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Άμος Χόκστιν δήλωσε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος έπειτα από συναντήσεις που είχε στη Βηρυτό την Τρίτη και την Τετάρτη, προτού μεταβεί στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

