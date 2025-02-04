Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υπογράψει την Τρίτη προεδρικό μνημόνιο με το οποίο θα επαναφέρει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» απέναντι στο Ιράν ενώ παραμένει δεσμευμένος στην αποτροπή της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η κίνηση αποκαθιστά τη σκληρή πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν που εφάρμοσε ο Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον προκάτοχό του, πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ότι αποδυνάμωσε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η εντολή του Τραμπ θα εξουσιοδοτεί τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να επιβάλει τη «μέγιστη οικονομική πίεση» στο Ιράν, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κυρώσεις και μηχανισμούς επιβολής σε όσους παραβιάζουν τις ισχύουσες κυρώσεις.

Ως μέρος της στρατηγικής της μέγιστης πίεσης, η κυβέρνηση Τραμπ θα εξαπολύσει εκστρατεία «με στόχο να μηδενίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν», είπε ο αξιωματούχος.

Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη θα συνεργαστούν με βασικούς συμμάχους για να «επαναφέρουν τις διεθνείς κυρώσεις και τους περιορισμούς απέναντι στο Ιράν», είπε ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

