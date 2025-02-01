Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, αποκάλυψε σήμερα μια νέα υπόγεια ναυτική βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, δύο εδομάδες μετά την παρουσίαση μιας παρόμοιας εγκατάστασης.

«Εκατοντάδες πύραυλοι κρούζ, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο των εχθρικών αντιτορπιλλικών, έχουν εγκατασταθεί σ' αυτή την υπόγεια πόλη», υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση.

🇮🇷|🇮🇷 L'Iran dévoile un nouveau missile de croisière baptisé « Qadr-380 » d'une portée de plus de 1 000 kilomètres, et dévoile également sa nouvelle base souterraine qui abrite plusieurs autres types de missiles de croisière.



📱Notre Twitter pour un complément d'information… pic.twitter.com/jFT8RUyqZk — Contrecarrer 🔳 (@contreactu) February 1, 2025

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν εκτοξευτήρες πυραύλων εγκατεστημένους μέσα σε υπόγειες στοές, σε ένα χώρο που δεν διευκρινίζεται, αλλά βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, και ο ναυτικός διοικητής των Φρουρών, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί, επισκέφθηκαν την εγκατάσταση.

“ IRGC brothers 🇮🇷 unveiled a new underground "missile city" in southern Iran. Base has hundreds of cruise missiles with ranges from 100 km to more than 1,000 km. “ pic.twitter.com/VNI5ZJy7N9 — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) February 1, 2025

Παρουσιάσθηκε επίσης ένας πύραυλος κρουζ με την ονομασία Ghadr-380. Έχει βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και εξοπλισμό κατά των ηλεκτρονικών αντιμέτρων, σύμφωνα με τον Τανγκσιρί.

Στις 18 Ιανουαρίου, το Ιράν είχε αποκαλύψει μια υπόγεια βάση σε βάθος 500 μέτρων που στεγάζει πλοία επίθεσης, κοντά στον Κόλπο και στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Αυτή η επίδειξη ισχύος πραγματοποιείται μετά την ανάληψη καθηκόντων, στις 20 Ιανουαρίου, του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την προηγούμενη θητεία του (2017-2021) είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» έναντι του Ιράν, ορκισμένου εχθρού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται επίσης μερικές ημέρες πριν από τους εορτασμούς στο Ιράν της 46ης επετείου της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 10 Φεβρουαρίου 1979.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.