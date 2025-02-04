Ψάχνετε ένα τέλειο όργανο για να ξεκινήσετε μαθήματα μουσικής; Τότε αυτή είναι η ευκαιρία σας - αν φυσικά αντέχει η τσέπη σας.

Ένα σπάνιο βιολί Stradivarius ηλικίας 311 ετών, γνωστό ως Joachim-Ma, θα βγει σε δημοπρασία την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη με τιμή εκκίνησης από 12 - 18 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την The Washington Post.

Θα μπορούσε να πιάσει τιμή - ρεκόρ ως το πιο ακριβό μουσικό όργανο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, αν ξεπεράσει τα 15.875.800 δολάρια που πωλήθηκε το βιολί «Lady Blunt» Stradivarius στο Λονδίνο το 2011, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Το σπάνιο βιολί Stradivarius κατασκευάστηκε από τον θρυλικό κατασκευαστή βιολιών Antonio Stradivari από την Κρεμόνα της Ιταλίας, το 1714, κατά τη διάρκεια της «Χρυσής Περιόδου» της χειροτεχνίας του, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, ο οποίος διοργανώνει τη δημοπρασία.

Αυτή ήταν μια εποχή που ο Stradivari βρισκόταν στο «απόγειο της δημιουργικότητάς του», κατασκευάζοντας όργανα που οι τεχνίτες εξακολουθούν να προσπαθούν να αναπαράγουν σήμερα, είπε η πρόεδρος του Sotheby's Europe, Helena Newman, σε ένα προωθητικό βίντεο, περιγράφοντας το βιολί ως «ένα είδος ιερού δισκοπότηρου».

Ο Florian Leonhard, έμπορος, συντηρητής και κατασκευαστής εκλεκτών βιολιών που έχει πωλήσει περισσότερα από 50 βιολιά Stradivarius και έχει αποκαταστήσει «μερικές εκατοντάδες» στην καριέρα του, τα περιέγραψε ως ένα είδος ζωντανού απολιθώματος, όπου το καθένα είναι μοναδικό. Είπε ότι έχουν απομείνει μόνο 650.

Ο Joachim, ένας Ούγγρος βιολονίστας, ήταν βασικός συνεργάτης του Johannes Brahms και «σχεδόν σίγουρα έπαιξε σε αυτό το όργανο κατά την πρεμιέρα του Κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, έργο 77 του Brahm, με τον ίδιο τον συνθέτη να διευθύνει», είπε η πρόεδρος του Sotheby's Europe.

Ο Joachim αντάλλαξε το βιολί το 1885 και έκτοτε άλλαξε χέρια αρκετές φορές πριν φτάσει στη Μασαχουσέτη το 1923.

Ο Ma, ένας άλλος βιολιστής, αγόρασε το όργανο το 1967 και έπαιξε σε αυτό μέχρι τον θάνατό του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009. Στη συνέχεια, το βιολί δωρίστηκε στο Ωδείο της Νέας Αγγλίας ως μέρος της περιουσίας του το 2016.

Ο Charlie Siem, ένας βιρτουόζος βιολονίστας που χρησιμοποίησε επίσης το όργανο, είπε ότι το βιολί έχει τις ιδιότητες για τις οποίες είναι διάσημα τα βιολιά Stradivarius: «Αυτή η λαμπρή, αυτή η ασημί ποιότητα που σου επιτρέπει να εκφράσεις στιγμές στη μουσική, μια οικεία, σχεδόν ευάλωτη θέση που είναι πραγματικά μαγική».

«Υπάρχει μια αύρα, ένα είδος μυστηρίου γύρω από αυτά τα υπέροχα όργανα που έφτιαξε ο Stradivarius. Είναι μεθυστικό», είπε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο οίκος δημοπρασιών.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μουσικών υποτροφιών στο Ωδείο Μουσικής της Νέας Αγγλίας, ανέφερε ο οίκος Sotheby's.

Πηγή φωτογραφίας: Οίκος Sotheby's

Πηγή: skai.gr

