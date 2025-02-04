Ουκρανικά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν χθες ένα ρωσικό στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η εγκατάσταση υπέστη σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές απώλειες μεταξύ του εχθρικού προσωπικού», ανέφερε το γενικό επιτελείο με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές το φερόμενο πλήγμα.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αναφέρει αρκετές επιθέσεις σε ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή του Κουρσκ, από τότε που η Ουκρανία ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο μια διασυνοριακή επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.