Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, που βρίσκεται στην Ευρώπη, να μεταβεί στην περιοχή της Καραϊβικής, εν μέσω της μαζικής συγκέντρωσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η ομάδα κρούσης Gerald R. Ford και η συνοδευτική αεροπορική της δύναμη στέλνονται για να αποσυναρμολογήσουν τις Διακρατικές Εγκληματικές Οργανώσεις και να αντιμετωπίσουν την ναρκο-τρομοκρατία, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, στο Χ.

Η ομάδα Ford προσέγγισε το λιμάνι του Σπλιτ στην Κροατία στις 21 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα πλοία βρίσκονται πάνω από 5.000 μίλια μακριά από την Καραϊβική, και θα χρειαστούν μέρες για να είναι σε θέση να εκτελέσουν οποιαδήποτε επιχείρηση.

Η συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις της διοίκησης Τραμπ στην περιοχή. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η στρατιωτική παρουσία αποτελεί μέρος εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει επίσης πλήγματα εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής με στόχο την αποδυνάμωση του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

Το Ford, ένα αεροπλανοφόρο «πρώτης κατηγορίας», προβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό ως το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νυχτερινό πλήγμα κατά ενός σκάφους που, όπως είπε, ανήκε σε καρτέλ ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική. Το πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με τον Χέγκσεθ είχε αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, φέρνει τον συνολικό αριθμό των γνωστών στοχευμένων σκαφών στις 10 και τον αριθμό των νεκρών σε 43 από την έναρξη της εκστρατείας των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα.

