Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.

Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ρούτε: Παραμένει στο τραπέζι η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ζήτημα της αποστολής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, το οποίο «παραμένει υπό εξέταση».

«Σχετικά με τους Tomahawk, φυσικά, το συζητήσαμε με τον πρόεδρο. Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επανεξέταση από τον πρόεδρο, και, όπως είχα ξαναπεί, εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν», ανέφερε ο Ρούτε.

Πρόσθεσε ότι είναι ευθύνη κάθε συμμάχου να αποφασίσει ποια όπλα θα παραδώσει στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρέχουν και θα συνεχίσουν να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα οπλικών συστημάτων».

Ο Ρούτε μετέβη στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

