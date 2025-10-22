Λογαριασμός
Top Gun Mode: Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στους ουρανούς με μαχητικό αεροσκάφος - Βίντεο

«Ένιωσα την ανάγκη για ταχύτητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, δείχνοντας στην πράξη πόσο μάχιμος είναι...

ΗΠΑ: Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στους ουρανούς με μαχητικό

Highway to the danger zone... Σε Top Gun Mode βρέθηκε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. 

«Ένιωσα την ανάγκη για ταχύτητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Xέγκσεθ, o οποίος ανέβηκε την Κυριακή σε ένα μαχητικό αεροσκάφος FA-18 Super Hornet στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Φάλον. Ο Υπουργός Πολέμου ανήρτησε νέο βίντεο την Τετάρτη, δείχνοντας στην πράξη πόσο μάχιμος είναι...

Σημειώνεται ότι η Σχολή Πιλότων Μαχητικών του Ναυτικού των ΗΠΑ, είναι γνωστή και ως TOPGUN, ειδικά μετά τις ομώνυμες ταινίες. .

