ΗΠΑ: Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στους ουρανούς με μαχητικό

Highway to the danger zone... Σε Top Gun Mode βρέθηκε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

EXTENDED VERSION: The Chairman and I felt the need for speed with TOPGUN at Naval Air Station Fallon. Incredible Americans! pic.twitter.com/i6O1tjnRyW October 22, 2025

«Ένιωσα την ανάγκη για ταχύτητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Xέγκσεθ, o οποίος ανέβηκε την Κυριακή σε ένα μαχητικό αεροσκάφος FA-18 Super Hornet στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Φάλον. Ο Υπουργός Πολέμου ανήρτησε νέο βίντεο την Τετάρτη, δείχνοντας στην πράξη πόσο μάχιμος είναι...

The Chairman and I took a ride into the danger zone with TOPGUN at Naval Air Station Fallon. Incredible Americans. pic.twitter.com/8IlRZaAObw — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

Σημειώνεται ότι η Σχολή Πιλότων Μαχητικών του Ναυτικού των ΗΠΑ, είναι γνωστή και ως TOPGUN, ειδικά μετά τις ομώνυμες ταινίες. .

Welcome back from your flight @SecWar pic.twitter.com/2KOv6Rl1rK — DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 19, 2025

Πηγή: skai.gr

