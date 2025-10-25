Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαδούρο για ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική

Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, που βρίσκεται στην Ευρώπη, να μεταβεί στην περιοχή της Καραϊβικής, εν μέσω της μαζικής συγκέντρωσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η ομάδα κρούσης Gerald R. Ford και η συνοδευτική αεροπορική της δύναμη στέλνονται για να αποσυναρμολογήσουν τις Διακρατικές Εγκληματικές Οργανώσεις και να αντιμετωπίσουν την ναρκο-τρομοκρατία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, στο Χ.

Το Ford, ένα αεροπλανοφόρο «πρώτης κατηγορίας», προβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ως το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο.

USS Gerald R. Ford aircraft carrier

USS Gerald R. Ford aircraft carrier

Ο Χέγκσεθ δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα ακόμη νυχτερινό πλήγμα κατά ενός σκάφους που, όπως είπε, ανήκε σε καρτέλ ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική. Το πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με τον Χέγκσεθ είχε αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, φέρνει τον συνολικό αριθμό των γνωστών στοχευμένων σκαφών στα 10 και τον αριθμό των νεκρών σε 43 από την έναρξη της εκστρατείας των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικολάς Μαδούρο Πιτ Χέγκσεθ Βενεζουέλα ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark