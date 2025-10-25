Μαδούρο για ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, που βρίσκεται στην Ευρώπη, να μεταβεί στην περιοχή της Καραϊβικής, εν μέσω της μαζικής συγκέντρωσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η ομάδα κρούσης Gerald R. Ford και η συνοδευτική αεροπορική της δύναμη στέλνονται για να αποσυναρμολογήσουν τις Διακρατικές Εγκληματικές Οργανώσεις και να αντιμετωπίσουν την ναρκο-τρομοκρατία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, στο Χ.

Το Ford, ένα αεροπλανοφόρο «πρώτης κατηγορίας», προβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ως το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο.

USS Gerald R. Ford aircraft carrier

Ο Χέγκσεθ δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα ακόμη νυχτερινό πλήγμα κατά ενός σκάφους που, όπως είπε, ανήκε σε καρτέλ ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική. Το πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με τον Χέγκσεθ είχε αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, φέρνει τον συνολικό αριθμό των γνωστών στοχευμένων σκαφών στα 10 και τον αριθμό των νεκρών σε 43 από την έναρξη της εκστρατείας των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

