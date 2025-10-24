Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει στην κατάσχεση των 140 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε η Βελγίδα επίτροπος Χάντζα Λαχμπίμπ, μετά το μπλοκάρισμα του σχεδίου από τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ λόγω φόβων για ρωσικά αντίποινα.

Μιλώντας στο Politico, η πρώην υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου προειδοποίησε ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι νομικοί κίνδυνοι και να μοιραστούν δίκαια μεταξύ του Βελγίου, των άλλων 26 κρατών-μελών της Ε.Ε. ακόμη και των χωρών του G7, πριν μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιο.

Η Λαχμπίμπ άφησε αιχμές ότι άλλα κράτη-μέλη δεν κάνουν αρκετά για να απελευθερώσουν κεφάλαια υπέρ της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι το Βέλγιο, όπου βρίσκεται η χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear, που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, έχει ήδη διαθέσει τους τόκους για να στηρίξει την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου κατά της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις της Χάντζα Λαχμπίμπ έγιναν μετά την κατάρρευση του σχεδίου για τη δέσμευση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στην ΕΕ από την έναρξη της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα χρήματα επρόκειτο να αποσταλούν στο Κίεβο ως «δάνειο αποζημιώσεων», το οποίο θα έπρεπε να αποπληρωθεί μόνο αν η Ρωσία πλήρωνε κάποτε πολεμικές επανορθώσεις, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ μπλόκαρε το σχέδιο στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη το βράδυ, εκφράζοντας φόβους ότι η χώρα του θα μπορούσε να δεχθεί νομικά και οικονομικά αντίποινα από τη Μόσχα.

«Δεν είμαστε έτοιμοι», δήλωσε η Λαχμπίμπ, που είναι επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, εξηγώντας γιατί το σχέδιο καθυστέρησε. «Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε κάτι τέτοιο, και πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές συνέπειες».

Η ίδια υπενθύμισε ότι τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στη ρωσική κεντρική τράπεζα και προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, το οποίο οφείλει να τηρείται. «Το Βέλγιο, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή», τόνισε.

Η Λαχμπίμπ απέφυγε να κατονομάσει τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ όπου είναι κατατεθειμένα ρωσικά κεφάλαια, αλλά άφησε υπονοούμενα ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς, όπως το Βέλγιο, στη χρήση των τόκων από τα παγωμένα κεφάλαια για τη στήριξη της Ουκρανίας. Εκτός από το Βέλγιο, καταθέσεις ρωσικών κεφαλαίων υπάρχουν επίσης στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει τώρα αναλυτικές προτάσεις για να βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει το χρηματοδοτικό της κενό. Αν τελικά σταλεί το ποσό των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο, αυτό θα καλύψει τις ανάγκες της χώρας τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν τις επιλογές που θα παρουσιάσει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κατά την επόμενη σύνοδό τους τον Δεκέμβριο. Ερωτηθείσα αν το σχέδιο θα είναι έτοιμο έως τότε, η Λαχμπίμπ εμφανίστηκε επιφυλακτική.

«Αν έχουμε τους κατάλληλους νομικούς, το σωστό σύστημα, τη στήριξη της G7, των 27 κρατών-μελών και τη διάθεση όλων να αναλάβουν την ευθύνη μαζί με το Βέλγιο, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα», είπε. Και πρόσθεσε: «Ρωτήστε τους άλλους, είναι έτοιμοι;»



