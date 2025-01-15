Μπαϊρού: Ποτέ άλλοτε η Γαλλία δεν είχε τόσα χρέη

Το στοίχημα της επιβίωσης της κυβέρνησής του έπαιξε σήμερα το απόγευμα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση με τις προγραμματικές δηλώσεις του ο νέος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού. Προχώρησε σε δηλώσεις εφ’ όλης της ύλης: Συντάξεις, προϋπολογισμός, αναλογικό σύστημα, μεταναστευτικό, παιδεία, μεταρρύθμιση του κράτους. Όλα όσα χρειάζεται επιτακτικά η Γαλλία.



Ορισμένες μάλιστα ήταν με ιδιαίτερη μαεστρία ειπωμένες ώστε να αποφευχθεί η αμφισβήτηση ή ρήξη με άλλες πολιτικές ομάδες. Έτσι για παράδειγμα στο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, για την οποία δαπάνησε αμέτρητες ώρες διαπραγμάτευσης με τους Σοσιαλιστές που ζητούσαν «ακύρωση» ή «αναστολή» ώστε να μην ψηφίσουν πρόταση μομφής, απέφυγε τις λέξεις αυτές που θα χόλωναν τους Ρεπουμπλικάνους.



Μίλησε για «επανεξέταση της μεταρρύθμισης από ένα "κονκλάβιο" κοινωνικών εταίρων μέσα σε ένα τρίμηνο, υπογραμμίζοντας ότι δεν ισχύει κανένα ταμπού, ούτε καν αυτό της ηλικίας (64 ετών)». Εάν στο τρίμηνο δεν βρεθεί συμφωνία θα ισχύσει η τωρινή μεταρρύθμιση, δήλωσε.

Δαμόκλειος σπάθη το χρέος

Ο Φρανσουά Μπαϊρού αναγνώρισε ότι η Γαλλία δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο χρεωμένη όσο σήμερα. Το χρέος μοιάζει να επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη. Κάλεσε τους βουλευτές να «συγκεντρωθούν και να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τους δύο προϋπολογισμούς, του κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης.



«Για την τρέχουσα δημοσιονομική αταξία πληρώνουμε όλοι υψηλό τίμημα: επιχειρήσεις, επενδυτές, φορολογούμενοι δανειολήπτες» υπογράμμισε. Με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου εξ ολοκλήρου αφιερωμένους στην κρατική μεταρρύθμιση.



Θεωρεί ότι υπάρχουν στη χώρα 1.000 κρατικοί φορείς διαφόρων μορφών που συνθέτουν έναν πραγματικό λαβύρινθο. Το ταμείο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από περιουσιακά στοιχεία «ιδίως σε ακίνητα που ανήκουν στις δημόσιες αρχές ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε πχ. στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες» εξήγησε ο πρωθυπουργός.



Υποστήριξε επίσης τη δημιουργία «Τράπεζας Δημοκρατίας» για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκστρατειών ώστε να μην εξαρτώνται πλέον από τις επιλογές ιδιωτικών τραπεζών αλλά των δημόσιων φορέων, που τίθενται υπό τον έλεγχο της Βουλής. «Το χρήμα δεν πρέπει να κυριαρχεί στις συνειδήσεις, το χρήμα δεν πρέπει να υπερισχύει της ελεύθερης βούλησης των πολιτών» κατέληξε.



Μετά το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού, η ομάδα των Ανυπότακτων της Αριστεράς δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην υποβολή πρότασης μομφής, που αναμένεται να εξετασθεί την Πέμπτη. Από τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν δήλωσαν ότι είναι αρχή τους να μην ψηφίζουν μομφή με την αναγγελία των προγραμματικών δηλώσεων, περιμένουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Απομένουν οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι από τις δηλώσεις τους αμέσως μετά την ομιλία, δεν έδειχναν να συμφωνούν σε μια κοινή απόφαση.

