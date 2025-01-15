Η Ιταλία, η Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη συμφωνία ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της Αδριατικής Θάλασσας.

«Πιστεύουμε σθεναρά σε αυτό το σχέδιο στο οποίο εμπλέκονται οι τρεις κυβερνήσεις μας, καθώς και ο ιδιωτικός μας τομέας και ενεργειακοί πάροχοι», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας στη διάσκεψη για την ενέργεια World Future Energy Summit που διεξάγεται στο Αμπού Ντάμπι.

Η τριμερής σύμπραξη, που αποσκοπεί στην παραγωγή πράσινης ενέργειας στην Αλβανία και την εξαγωγή της στην Ιταλία μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, θα περιλαμβάνει τον ιταλικό πάροχο Terna και τη National Energy Company (Taqa) των ΗΑΕ, δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως το έργο θα συνδέσει το αλβανικό λιμάνι της Αυλώνας με την περιφέρεια της Απουλίας στη νότια Ιταλία, όπου η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι η μικρότερη, και αναμένεται να λειτουργήσει το πολύ σε τρία χρόνια.

